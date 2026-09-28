Оскар Пиастри: Позитивных моментов тоже было немало

В McLaren пытаются найти положительные моменты по итогам бакинского уик-энда. Несмотря на проблемы, с которыми в воскресенье столкнулись оба гонщика команды, таких моментов оказалось немало.

Оскар Пиастр, в частности, сохранял вторую позицию до 35-го круга и получал удовольствие от борьбы. Однако затем его обошёл Макс Ферстаппен, а на 40-м круге австралиец заблокировал тормоза и опустился на последнее место в пелотоне. В квалификации Пиастр также выглядел уверенно: он показал третье время, уступив Шарлю Леклеру всего одну тысячную долю секунды, но на старте опередил гонщика Ferrari.

«Думаю, когда эмоции улягутся, то по итогам уик-энда можно будет сделать немало позитивных выводов, – поделился австралийский гонщик в интервью пресс-службе McLaren. – Первая половина гонки, её первый отрезок, складывался очень обнадёживающе, но я расстроен тем, что потом всё пошло не так.

Квалификация в целом была неплохой, я понимал, в каком направлении надо продолжать работать с машиной, так что позитивного немало – вот только обидно, что в итоге мы вообще не заработали очков. Кроме одного момента, произошедшего по ходу гонки, мне кажется, что уик-энд я провёл на более высоком уровне, чем сам от себя ожидал».

К бакинскому уик-энду в McLaren подготовили несколько технических новинок. При этом оба гонщика команды остались недовольны недостатком максимальной скорости на прямой, особенно важной в Баку, где расположена самая длинная прямая среди всех трасс календаря.

«Было невесело, потому что ты чувствовал, что проехал хороший круг, но при этом на дисплее на руле было видно, как на прямой интервал между моей машиной и той, что меня догоняет, сокращается. Впереди был Джордж Расселл, и понятно, что он ехал очень быстро, но я отставал ещё и потому, что не мог использовать слипстрим, поэтому на прямых становился лёгкой добычей. И всё-таки мне кажется, что первую половину гонки я провёл неплохо…»