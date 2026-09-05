Оскар Пиастри начнёт гонку в Монце на три позиции ниже привычной стартовой позиции

Оскар Пиастри стартует на три позиции ниже завоёванного места на Гран При Италии. Стюарды наказали пилота McLaren за блокировку Лиама Лоусона во второй части квалификации.

Изучив видеозаписи, радиопереговоры и данные телеметрии, стюарды пришли к выводу, что во время выезда на трассу из боксов команда предупредила Пиастри о находившихся позади Максе Ферстаппене и Лиаме Лоусоне. Гонщику также сообщили о необходимости учитывать их присутствие. На слушаниях Оскар заявил, что команда не уточнила: оба пилота Red Bull находились на быстрых кругах. Сам он понял, что Макс проезжает быстрый круг, только перед первым поворотом.

После этого Пиастри существенно сбросил скорость и сместился вправо, чтобы пропустить Ферстаппена. Однако избежать блокировки Лоусона ему не удалось, поскольку тот находился слишком близко к своему напарнику.

Стюарды признали, что в сложившейся ситуации Пиастри не мог предпринять других действий, а блокировка Лоусона произошла непреднамеренно. Тем не менее нарушение регламента было зафиксировано, поэтому гонщик получил стандартный для подобных случаев штраф — потерю трёх позиций на старте.