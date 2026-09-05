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Оскар Пиастри начнёт гонку в Монце на три позиции ниже привычной стартовой позиции

Оскар Пиастри потеряет три позиции на старте Гран-при Италии: гонщика McLaren наказали за блокировку Лиама Лоусона во второй сессии квалификации.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.09.2026, 19:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Оскар Пиастри стартует на три позиции ниже завоёванного места на Гран При Италии. Стюарды наказали пилота McLaren за блокировку Лиама Лоусона во второй части квалификации.

Изучив видеозаписи, радиопереговоры и данные телеметрии, стюарды пришли к выводу, что во время выезда на трассу из боксов команда предупредила Пиастри о находившихся позади Максе Ферстаппене и Лиаме Лоусоне. Гонщику также сообщили о необходимости учитывать их присутствие. На слушаниях Оскар заявил, что команда не уточнила: оба пилота Red Bull находились на быстрых кругах. Сам он понял, что Макс проезжает быстрый круг, только перед первым поворотом.

После этого Пиастри существенно сбросил скорость и сместился вправо, чтобы пропустить Ферстаппена. Однако избежать блокировки Лоусона ему не удалось, поскольку тот находился слишком близко к своему напарнику.

Стюарды признали, что в сложившейся ситуации Пиастри не мог предпринять других действий, а блокировка Лоусона произошла непреднамеренно. Тем не менее нарушение регламента было зафиксировано, поэтому гонщик получил стандартный для подобных случаев штраф — потерю трёх позиций на старте.

Источник

Оскар Пиастри (312)McLaren (852)FIA (553)

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