Оскара Пиастри оштрафовали на 10 секунд

После завершения Гран При Мехико стюарды изучили эпизод со столкновением Оскара Пиастри и Арвида Линдблада на входе во второй поворот.

Выслушав гонщиков и рассмотрев обстоятельства инцидента, стюарды постановили, что гонщик Racing Bulls, защищая позицию, не выдавливал соперника из McLaren за пределы трассы и оставил ему достаточно места. По мнению стюардов, столкновения можно было избежать, если бы Пиастри сместился ещё левее, даже если бы это потребовало выезда за пределы трассы во втором повороте.

Оскар Пиастри признали виновным в столкновении, а к его результату добавили 10 штрафных секунд. Из-за этого он опустился с седьмого на пятнадцатое место. Франко Колапинто переместился на седьмую строчку протокола гонки, Лиам Лоусон стал восьмым, Пьер Гасли — девятым, а Габриэль Бортолето замкнул десятку.