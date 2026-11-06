«Оспорить мой штраф довольно сложно»: Оскар Пиастри

Перед стартом гоночного уик-энда на Интерлагосе Оскар Пиастри признал ответственность за столкновение с Арвидом Линдбладом в гонке в Мехико. Вместе с тем пилот McLaren отметил, что рекомендации FIA по борьбе на трассе трудно применять в поворотах, где направление движения быстро меняется, как в связке первого и второго поворотов в Мехико.

Согласно правилам, при атаке по внутренней траектории передняя ось машины атакующего должна находиться на уровне зеркал автомобиля соперника. Только в этом случае атакующий может рассчитывать на место в апексе поворота. При атаке по внешней траектории передняя ось должна быть на уровне передней оси защищающегося гонщика.

Оскар Пиастри: «Если руководствоваться этими правилами, то оспорить штраф довольно сложно. Однако в связке поворотов в Мехико применять эти правила очень непросто. Каждый поворот немного отличается от другого, особенно если речь идёт о связке. Получается, что иногда единственный способ избежать столкновения состоит в том, чтобы срезать поворот. И это ставит тебя в очень непростое положение.

Ситуация действительно сложная. Арвид действовал довольно жёстко, но, если следовать рекомендациям, он имел право защищаться. Со своей стороны, я тоже имел право попытаться завершить обгон. Я начал отступать, но именно в этот момент мы и столкнулись».

Оценивая перспективы бразильского гоночного уик-энда, Оскар выразил надежду, что McLaren избежит лишних проблем и сумеет вернуть третье место в Кубке конструкторов. Сейчас его занимает Red Bull Racing, опережая команду на 17 очков.

«Мне не нужно совершать ничего особенного, – продолжает Пиастри. – Просто хотелось бы провести более спокойный уик-энд без лишних проблем.

На этот этап мы привезли некоторые обновления машины, и я надеюсь, они немного облегчат нам задачу. Но нет необходимости пытаться реабилитироваться и совершать что-то из ряда вон выходящее.

Нам нужно продолжать работать над теми аспектами, которыми мы занимались в последнее время, и постараться улучшить поведение машины. В этом состоит наша главная задача. Посмотрим, чего удастся добиться, но, как я уже сказал, нет смысла пытаться выжать из машины то, на что она сейчас не способна. Нужно просто реализовать тот темп, который у нас есть».