Оскар Пиастри: «Надеюсь, я всё-таки прогрессирую»

Проблемы Оскара Пиастри начались ещё осенью прошлого года и продолжились в нынешнем сезоне, хотя теперь их причины изменились. В 2026 году австралиец пока не одержал ни одной победы и лишь дважды финишировал на подиуме. Его напарник по McLaren Ландо Норрис уже выиграл три гонки, включая недавний Гран При Сан-Паулу.

В интервью официальному сайту чемпионата Оскар рассказал, что смена технического регламента вынудила его корректировать естественный и привычный стиль пилотирования.

«Конечно, наша команда выступает не так успешно, как хотелось бы. Особенно я, пытаясь найти подход к новой машине, столкнулся с более серьёзными сложностями, чем ожидал, – посетовал Пиастри. – Кроме того, вообще всем в Формуле 1 было непросто адаптироваться к этим силовым установкам.

Однозначно, сложностей было немало, и мне пришлось во многом изменить привычный подход к пилотированию. Но я чувствую, что во второй половине года удалось добиться определённого прогресса, поэтому сейчас я просто стараюсь это продолжить.

Главная сложность, вероятно, связана именно с тем, что машины в этом году требуют иного стиля пилотирования по сравнению с техникой предыдущих лет. Безусловно, тогда тоже приходилось в какой-то мере адаптироваться и чему-то учиться, но сейчас приходится учитывать иное сочетание факторов.

Понятно, что машины стали меньше, поведение резины тоже сильно изменилось. Из-за всего этого приходится постоянно пилотировать на пределе – разумеется, я говорю о нашей машине и не знаю, что другие гонщики думают по этому поводу.

Изменения значительные. Мы всегда в определённой мере пилотируем на пределе, но в этом году, когда ты пытаешься спасти ситуацию, то постоянно переходишь эту грань.

Ощущения за рулём довольно сильно отличаются от тех, что я испытывал раньше, и это потребовало серьёзной адаптации. Многому пришлось учиться заново, чтобы обрести уверенность за рулём, чтобы вновь почувствовать предел возможного, а к этому всегда сложно приспособиться. Но надеюсь, я всё-таки прогрессирую».