Оскар Пиастри: «Надеюсь, нам удастся уменьшить отставание»

В Мельбурне австралийский гонщик Оскар Пиастри попал в аварию ещё до старта своего домашнего этапа, чем огорчил местных болельщиков. Несмотря на неудачу, Пиастри отметил, что наблюдение за ходом гонки с обочины принесло ему определённую пользу.

Пилот заявил, что уже попытался оставить позади неприятный эпизод, и ему это частично удалось. По его словам, предстоящая гонка, которая пройдёт уже в эти выходные, позволяет полностью переключиться на новые задачи и сконцентрироваться на работе. Также спортсмен подчеркнул важность анализа информации, собранной командой во время этапа в Мельбурне, отметив, что просмотр гонки со стороны оказался занимательным опытом.

Оскар Пиастри выразил мнение, что шансы его коллектива в Китае вряд ли будут сильно отличаться от того, что команда продемонстрировала в Австралии. Он отметил наличие целого ряда направлений, где команде необходимо прибавить и работать эффективнее, однако выразил надежду сократить отставание от соперников.

По словам гонщика, после квалификации стало понятно, что не удалось подобрать оптимальные настройки, хотя тренировки вызывали гораздо больше оптимизма. Пиастри признал, что команда временами даже переоценивала свои возможности. Неожиданная потеря скорости между пятницей и субботой стала для коллектива неприятным сюрпризом, однако к настоящему моменту удалось выяснить причины случившегося.

Пилот также отметил, что догнать Mercedes будет крайне сложно, но команда видит возможности для улучшения работы по ряду направлений. По его словам, первые десять кругов австралийской гонки прошли в весьма хаотичной борьбе, и только после стабилизации ситуации гонка стала напоминать привычный сценарий.

Оскар Пиастри подчеркнул, что отставание от Mercedes может выглядеть пессимистично, однако иллюзий относительно силы соперника у коллектива нет. Он сообщил, что команда будет искать дополнительные резервы скорости и выразил надежду, что в Китае удастся приблизиться к лидерам, хотя рассчитывать на победу в гонке пока не приходится.