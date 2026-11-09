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Оскар Пиастри и Марк Уэббер прекратили действие контракта

Марк Уэббер и Оскар Пиастри расторгли контракт по взаимному согласию: менеджер помог пилоту выиграть титулы в Формуле 3 и Формуле 2 и попасть в McLaren.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.11.2026, 12:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Марк Уэббер на протяжении многих лет был менеджером Оскара Пиастри. Теперь их сотрудничество завершилось: стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Уэббер и его жена Энн стали менеджерами Пиастри в 2019 году. При их поддержке Оскар завоевал чемпионские титулы в Формуле 3 и Формуле 2, после чего покинул Alpine и подписал контракт с McLaren.

Марк Уэббер: «Мы гордимся тем, что сыграли ключевую роль в становлении карьеры Оскара и помогли ему попасть в Формулу 1, чтобы он смог так рано начать бороться за лидерство.

В связи с сокращением нашего участия в работе на трассе в этом сезоне мы вместе решили, что сейчас подходящее время для расторжения соглашения. Это позволит Оскару продолжить свои достижения с новыми менеджерами, а нам – приступить к новым проектам. Мы желаем Оскару всего наилучшего и долгой успешной карьеры».

Оскар Пиастри: «Хочу поблагодарить Марка и Энн за всю их поддержку и советы на протяжении многих лет. Их наставления были бесценны, особенно в начале моей карьеры в Формуле 1. Желаю им всего наилучшего в будущем».

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