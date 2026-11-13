Оскар Пиастри считает гонки на выносливость интересными

В 50-е и 60-е годы гонщики Формулы 1 регулярно выступали в других категориях автоспорта. Участие в Indy 500 и «24 часах Ле-Мана» тогда считалось обычной практикой.

В современном чемпионате мира подобная универсальность встречается значительно реже. Среди действующих гонщиков таким опытом может похвастаться разве что Фернандо Алонсо. В активе ещё одного ветерана, Нико Хюлкенберга, также есть победа в Ле-Мане в 2015 году — он добился её за рулём спортпрототипа Porsche.

Основатель команды McLaren Брюс Макларен был профессионалом старой школы. Помимо выступлений в Формуле 1, он участвовал в гонках на выносливость и планировал выйти на старт Indy 500. Двукратный чемпион мира Грэм Хилл до сих пор остаётся единственным обладателем так называемой «Тройной короны»: он побеждал в Монако, Ле-Мане и Indy 500.

В ближайшее время Оскара Пиастри, вероятно, не увидят за рулём другой техники, кроме машины Формулы 1 команды McLaren. Однако интерес к другим категориям автоспорта ему не чужд. В этом году гонщик посетил знаменитую мотогонку Isle of Man TT, проходящую по обычным дорогам на острове Мэн в Ирландском море. Кроме того, он ранее бывал на этапах MotoGP и уже не первый год знаком с Марко Маркесом, девятикратным чемпионом мира.

«Разумеется, у Марка Маркеса очень успешная карьера, а то, что он делает сейчас, когда вновь борется за чемпионский титул после всего, через что прошёл, вообще поразительно, – поделился Оскар в интервью пресс-службе McLaren. – Ралли – тоже классный вид автоспорта, и, по-моему, в нём выступают невероятно талантливые парни. Степень риска там намного выше, чем в любых других категориях.

В Формуле 1 тоже есть элемент страха, но ралли он чувствуется намного сильнее, ведь стоит допустить ошибку – и ты врежешься в дерево, или твоя машина свалится в пропасть. Ставки там явно выше. Поэтому меня вполне устраивает, что я могу играть в раллийные компьютерные игры. В реальной жизни я не готов выступать в ралли – по крайней мере, пока не завершу карьеру в Формуле 1.

Впрочем, некоторые гоночные навыки применимы в обеих категориях. И в Ф1, и в ралли важно уметь адаптироваться. В ралли это необходимо из-за постоянных изменений условий и состояния покрытия. В Формуле 1 ситуация также может сильно меняться: гонщик должен уметь пилотировать на залитой дождём трассе, учитывать поведение резины при деградации и приспосабливаться к изменению характеристик машины по мере уменьшения количества топлива в баке.

Ещё одной общей чертой Пиастри назвал пилотирование на основе собственных инстинктов. Чтобы выжать из машины максимум, гонщик должен быть абсолютно уверен в своих силах.

«Но не думаю, что мне по душе гоняться на овалах и участвовать в Indy 500. Если врежешься в стену на автодроме в Индианаполисе, то это будет очень серьёзная авария, ведь скорости там огромные. Кроме того, особенность этой гонки в том, что на протяжении значительной дистанции нужно сдерживать темп, экономить топливо и вообще стараться избегать неприятностей, и все начинается только на последних 50 кругах примерно».

Заводская команда McLaren готовится дебютировать в категории Hypercar в WEC. Отвечая на вопрос о гонках на выносливость, Оскар сказал: «Если говорить о WEC, тот тут для меня всегда был один занимательный момент: я очень придирчиво отношусь к своему сиденью и к положению в кокпите. Поэтому не знаю, понравится ли мне делить кокпит с кем-то ещё.

Но полагаю, что гонки на выносливость – это интересно. И, конечно, Ле-Ман – по-настоящему яркое событие».