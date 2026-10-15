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Осенние пробки и холодный запуск: какие привычки водителей ускоряют износ двигателя

Эксперт Fit Service назвал ошибки эксплуатации осенью, которые ускоряют износ двигателя: поздняя замена масла, резкий старт и игнорирование течей.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
15.10.2026, 22:54·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Пропуск своевременной замены масла и резкое увеличение оборотов сразу после запуска способны ускорить износ двигателя, даже если автомобиль не демонстрирует явных проблем. Об этом «Автоновостям дня» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Эксперт отметил, что осенью двигатель чаще работает в непростых городских условиях. После ночной стоянки автомобиль запускают на холодную, а дожди и начало учебного года приводят к увеличению времени, проведённого в пробках и на холостом ходу.

В подобных обстоятельствах пробег растёт незначительно, тогда как моточасы — фактическая продолжительность работы двигателя — увеличиваются, пояснил специалист. Поэтому осенью последствия распространённых ошибок в эксплуатации и обслуживании становятся более заметными.

К факторам, ускоряющим износ мотора, Родионов отнёс несвоевременную замену масла и резкие ускорения непосредственно после запуска. Аналогичные последствия, по его словам, могут возникнуть при недостаточном внимании к антифризу и небольшим утечкам.

«Автомобиль может не подавать явных признаков неисправности, но со временем такой подход и экономия на профилактике способны привести к дорогостоящему ремонту», — предупредил Никита Родионов.

Ранее эксперт рекомендовал перед поездкой проверять уровень моторного масла, охлаждающей и омывающей жидкостей. При появлении маслянистых пятен, следов антифриза или запаха топлива он посоветовал посетить автосервис.

До этого «АвтоВАЗ» подготовил осенний список автомобильных проверок. В него вошли контроль технических жидкостей и аккумулятора, а также предварительная проверка оборудования, которое особенно востребовано в холодный сезон.

Автор: Иван Бахарев

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