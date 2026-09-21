Почему выплат по ОСАГО недостаточно для ремонта автомобилей и водителям приходится доплачивать

По итогам первого полугодия 2026 года средняя стоимость ремонта автомобиля составила 10 500 рублей. В годовом выражении показатель вырос на 12%, хотя количество обращений на СТО практически не изменилось, сообщил «Газете.Ru» генеральный директор страховой платформы Polis.online Андрей Креер.

Как отметил эксперт, при сопоставимой частоте обращений средняя цена каждого ремонта увеличилась. Услуги подорожали на 18%, а запчасти — на 10%. Кузовные работы растут в цене быстрее среднего уровня: редкие комплектующие, электроника и крупные кузовные элементы прибавили 15–26%, тогда как расходные материалы для планового обслуживания — 11–16%.

Наиболее заметно увеличение расходов сказалось на владельцах иномарок, производство которых не локализовано в России. С начала года комплектующие для Peugeot подорожали на 20%, для Porsche — на 15%, для Subaru — на 12%. Стоимость деталей для Volkswagen, BMW, Ford и Renault выросла на 7–10%, а для Toyota, Mercedes, Kia и Hyundai — на 2–5%.

Глава Polis.online связал такую динамику с зависимостью кузовных панелей, оптики и пластиковых элементов от импорта. По его словам, доступные аналоги для таких деталей встречаются редко, поэтому их часто привозят под заказ. Кроме того, цены на них сильнее зависят от колебаний курса рубля.

За январь—июнь средняя выплата по ОСАГО достигла 122,7 тыс. рублей. Это на 9,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом, подчеркнул Креер, расчёт выплаты ведётся по справочным, а не по рыночным ценам.

«Ремонт одного лишь заднего бампера с усилителем и накладкой уже сейчас обходится владельцу свыше 360 тыс. рублей — при потолке выплаты по ОСАГО в 400 тыс. Рыночные цены на запчасти учтены лишь на бумаге, автовладельцам приходится либо доплачивать разницу, либо ремонтироваться неоригинальными деталями», — пояснил Андрей Креер.

С сегодняшнего дня, 19 сентября, для расчёта выплат по ОСАГО применяются новые справочники. Из них исключат дешёвые аналоги оригинальных запчастей. По прогнозу эксперта, это приведёт к увеличению выплат еще на 8–10%. До конца 2026 года Андрей Креер ожидает дальнейшего роста цен на запчасти на 5–10%.

Ранее эксперты крупной сети автосервисов также объяснили увеличение среднего чека за ремонт и обслуживание автомобилей подорожанием работ и запчастей. Кроме того, они сообщили, что автовладельцы стали реже откладывать ремонт подвески и тормозов.

Автор: Иван Бахарев