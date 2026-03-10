Орихара: В Китае наша цель — проехать больше кругов

Руководство команды Aston Martin заявило, что двойной сход с дистанции на Гран При Австралии был продиктован, прежде всего, превентивными соображениями. По их мнению, оба болида могли бы завершить гонку, однако команда решила минимизировать риски.

В центре внимания оказалась силовая установка Honda RA626H, которая, как отмечают в команде, испытывает повышенные вибрации от двигателя внутреннего сгорания. Эти вибрации уже не раз становились причиной выхода из строя батарей гибридной системы и также негативно сказывались на надежности шасси AMR26.

После второй тренировки в Альберт-парке у Aston Martin остались только две исправные батареи, и перед следующим этапом чемпионата этот запас необходимо пополнить.

В прошедшее воскресенье Лэнс Стролл сумел преодолеть 43 круга, а Фернандо Алонсо — 21. В ходе гонки обе машины несколько раз задерживались в боксах и возвращались на трассу лишь для сбора дополнительной технической информации командой и инженерами Honda.

Гоночный директор Aston Martin F1 Майк Крак подчеркнул, что решение не было напрямую связано с техническими неисправностями. «Скорость оставляла желать лучшего, но для команды и наших партнёров день оказался полезным с точки зрения накопленного километража и проверки надежности. Мы собрали максимум информации, и считаю, что с этой точки зрения этап прошёл неплохо. Запасных частей у нас немного, поэтому мы совместно решили поберечь компоненты силовой установки и шасси, ведь рассчитывать на результат не приходилось. Проблем с надежностью двигателя не возникло, и, хотя мы не можем заглянуть в будущее, я уверен, что могли бы доехать до финиша», — отметил Крак.

Руководитель гоночной бригады Honda Racing Corporation Шинтаро Орихара рассказал, что японские мотористы готовят меры по повышению эффективности силовой установки к следующему этапу в Шанхае. Он напомнил, что после тестов в Бахрейне специалисты Aston Martin и Honda практически круглосуточно искали решение проблемы, и объем проделанной работы был значительным.

Перед этапом в Австралии были внедрены дополнительные меры, и уже в первый день гоночного уик-энда команда начала оценивать их эффективность. По словам Орихары, по сравнению с Бахрейном был достигнут определенный прогресс, а во второй и третий день предприняты еще дополнительные шаги. В гонке оба болида преодолели значительное расстояние, и команда уверена, что смогла бы завершить полную дистанцию Гран При, поскольку уровень вибраций заметно снизился — это стало важным достижением.

Теперь в Aston Martin рассчитывают, что батареи смогут выдерживать большие нагрузки, и следующий этап должен пройти по плану. В Китае команда намерена проехать больше кругов, продолжая собирать данные для повышения эффективности силовой установки и оптимизации работы гибридной системы. Несмотря на то, что прогнозировать серьезный прогресс сложно, в Honda подчеркивают, что продолжают упорно трудиться над улучшением результатов.