В Лас-Вегасе до финиша добрался только один гонщик Aston Martin — Лэнс Стролл. Он занял 17-е место, уступив лидеру более минуты. Фернандо Алонсо сошёл за круг до клетчатого флага из-за проблем с силовой установкой Honda.

Перед этапом в Катаре Шинтаро Орихара, главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda Racing, кратко рассказал о сложностях, которые могут ожидать японских мотористов в Лосаиле. Причины произошедшего он не назвал, отметив лишь, что двигатели пройдут необходимое техническое обслуживание.

Шинтаро Орихара: «Темпратуры в Лосаиле будут примерно на 20-25 градусов выше по сравнению с теми условиями, в которых мы работали в Лас-Вегасе. Трасса в Катаре – очень быстрая, с множеством среднескоростных и быстрых поворотов, и там могут быть сложности с работой системы смазки.

В среду уже на трассе мы проведём обслуживание двигателей, доставленных из США, а также продолжим анализировать собранную там информацию, чтобы гарантировать, что мы готовы к предстоящему уик-энду.