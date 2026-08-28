Орихара: управляемость необходимо значительно улучшить

Фернандо Алонсо отметил прогресс Aston Martin и рассказал, что на отрезке между венгерским и голландским этапами сезона машина AMR26 стала заметно эффективнее. Теперь она проходит круг по трассе на три десятых секунды быстрее. Косвенным подтверждением этого стало второе в сезоне попадание двукратного чемпиона мира в очковую зону — на трассе в Зандфорте.

Однако картина остаётся неоднозначной. По словам Лэнса Стролла, автомобиль всё ещё отличается непредсказуемым поведением. С этим согласны не только Алонсо, но и руководитель команды Эдриан Ньюи. Основные претензии связаны с характеристиками управляемости двигателя.

Шинтаро Орихара, руководитель гоночной бригады и главный инженер Honda Racing Corporation (HRC), также признал, что устранить все недостатки силовой установки пока не удалось. При этом он подчеркнул: следующий шаг в нужном направлении сделать будет непросто.

«В ходе стендовых испытаний мы достигли цели, которую перед собой поставили, после чего эти же улучшения подтвердились и на трассе, – рассказал Орихара в интервью The Race. – Но от других моторостроителей мы по-прежнему довольно сильно отстаём и должны ликвидировать ещё одну серьёзную проблему.

Мы понимаем, что нужно многое сделать в плане улучшения управляемости, эту важную задачу необходимо решить перед следующими гонками».

Как поясняет The Race, в данном случае речь идёт о корректной реакции двигателя на действия гонщиков. Важен не только предсказуемый отклик на нажатие педали газа, но и работа двигателя при торможении на входе в повороты.

В машинах нового поколения ситуация осложняется тем, что после снятия ноги с педали газа или нажатия на педаль тормоза в работу включается мотор-генератор MGU-K. В этот момент двигатель переходит в режим подзарядки батареи.

Этот процесс отличается высокой сложностью. Силовая установка должна одновременно заряжать батарею, обеспечивать торможение двигателем, взаимодействовать с системой brake-by-wire и регулировать интенсивность работы задних тормозов. Кроме того, необходимо учитывать влияние перехода на более низкие передачи на процесс замедления.

На этом сложности не заканчиваются. Когда батарея полностью заряжена или достигнут лимит рекуперации энергии для конкретного поворота, подзарядка должна немедленно прекратиться, если команда не хочет превышать установленное значение. При этом интенсивность замедления резко падает.

«Если гонщик снимает ногу с газа, начинается торможение двигателем. Но когда MGU-K начинает работать в режиме подзарядки, запасая порядка 350 кВт энергии, в какой-то момент интенсивность замедления повышается почти вдвое, – пояснил Орихара. – Затем мощность MGU-K снижается, крутящий момент тоже уменьшается, однако гонщику нужно, чтобы поведение машины оставалось нейтральным, но этого добиться очень сложно.

Проблема связана с взаимодействием между двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и MGU-K – это одна из областей, в которых мы должны подтянуться».

Сбой в работе любого элемента этой системы приводит к проблемам, на которые гонщики Aston Martin регулярно указывают, говоря о непредсказуемости силовой установки.

Торможение двигателем может быть чрезмерно резким и дестабилизировать машину. Подзарядка батареи иногда проходит недостаточно интенсивно, а резкое изменение режимов работы двигателя в повороте способно внезапно вызвать недостаточную поворачиваемость.

Кроме того, коробка передач может отказаться переходить на более низкую передачу из-за нарушения синхронизации. Значительную часть этих трудностей можно устранить благодаря более точной настройке программного обеспечения. Также необходимо улучшить характеристики работы ДВС, чтобы избежать резкого роста оборотов, когда гонщик не нажимает на педаль акселератора.

Как признаёт Орихара, «Иногда наш ДВС работает нестабильно. Мы занимаемся этой проблемой, но гонщикам этого пока не достаточно».

Орихара также подчеркнул, что ждать мгновенных изменений не стоит: быстро улучшить характеристики управляемости силовой установки невозможно. Тем не менее мотористы HRC активно работают над этой задачей в перерыве между этапами в Зандфорте и Монце.

По мнению Алонсо, успешное решение проблемы позволит прибавить «ещё на пару десятых». В таком случае Aston Martin сможет регулярно бороться за места в первой десятке. Ещё одним важным и вполне вероятным последствием может стать решение Алонсо продолжить сотрудничество с Aston Martin в 2027 году.

После Гран При Нидерландов Алонсо долго беседовал с Эдрианом Ньюи в моторхоуме команды. Вероятно, следующим станет разговор с Лоуренсом Строллом, владельцем Aston Martin F1, на ту же тему. Поэтому от прогресса Honda действительно зависит многое.