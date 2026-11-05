Орихара сообщил о принятых мерах по исправлению ситуации

На предыдущем этапе в Мехико обе машины Aston Martin прекратили выступление из-за технических неисправностей. Сходы произошли уже после пяти первых кругов гонки. На пресс-конференции в Сан-Паулу главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda Racing Шинтаро Охирара связал отказ силовых установок с внешними условиями, включая высоту автодрома имени братьев Родригес — порядка 2240 м над уровнем моря.

При этом о возможных проблемах на мексиканской трассе он предупреждал заранее.

«Я не могу вдаваться в технические подробности, но опишу общую картину, – цитирует японского моториста газета Marca. – Например, перед стартом гонки машины проезжают формировочный круг, и хотя примерно то же самое происходит на тренировках, условия всегда разные. В тех конкретных обстоятельствах наш двигатель повёл себя несколько ненормально, не так, как ожидалось – это привело к чрезмерной нагрузке на контур охлаждения системы ERS, а уже из-за этого вышел из строя мотор-генератор MGU-K.

Это происходило как в квалификации, так и в гонке по причине высокого расположения автодрома над уровнем моря. В Бразилии трасса тоже расположена на значительной высоте, но не на такой, как в Мексике, поэтому мы приняли ряд мер для исправления ситуации, направленных на повышение надёжности в этих условиях. Они касаются как узлов и агрегатов, так и программного обеспечения».

Как пояснил Орихара, неполадки силовых установок не были вызваны плотным трафиком в начале гонки. В тот момент машины Aston Martin, как и почти все остальные, за исключением лидировавшей RB22 Макса Ферстаппена, двигались в группе.

«Вообще-то наша проблема не была напрямую связана с трафиком, хотя когда гонщик едет по свободной трассе, это способствует более нормальному функционированию силовой установки. Когда мы говорим о системе охлаждения, то имеется в виду не проблема с её эффективностью как таковой – речь просто о механической поломке.

Для Honda это был сложный этап сезона, и я в полной мере понимаю, как расстроились гонщики. Но для нас это тоже опыт и новая информация, ведь оказалось, что в особых обстоятельствах нашим моторам не хватает надёжности.

Мы всегда извлекаем уроки из подобных проблем и стараемся с ними разобраться на нашей базе в Сакуре, чтобы не допустить их повторения в будущем. В настоящий момент всё внимание уделяется силовой установке 2027 года, и мы используем весь полученный в этом сезоне опыт, чтобы повысить надёжность нашего нового двигателя.