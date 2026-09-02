Орихара: «Мы прибавили, но должны оставаться реалистами»

Итальянские СМИ сообщают, что даже после обновления моторы Honda уступают 70 сил. Испанская пресса оценивает отставание примерно в 50 сил. По слухам, в Aston Martin уже обсуждают с Red Bull и Mercedes поставки силовых установок. Перед Гран При Италии, который пройдет на самой требовательной к мощности моторов трассе в Монце, в Honda сохраняют сдержанный оптимизм.

Шинтаро Орихара, главный инженер и руководитель гоночной бригады Honda Racing: «Монца — уникальная трасса с одним из самых высоких показателей максимальной скорости в календаре, с её длинными прямыми и всего 11 поворотами. На этой трассе оптимальное распределение энергии станет решающим фактором, особенно в квалификации.

Время на круга в Монце сильно зависит от мощности. С появлением второй спецификации нашей силовой установки в Зандфорте мы прибавили в эффективности, но должны оставаться реалистами в преддверии этого уик-энда, поскольку знаем, что уступаем соперникам в мощности.

Наша главная цель на Гран При Италии – улучшить управляемость силовой установки. После Зандфорта мы интенсивно работали на испытательном стенде в Сакуре, чтобы добиться стабильного и надежного контроля процесса сгорания топлива. В Монце мы хотим подтвердить результаты этой работы и внести дальнейшие коррективы, которые обеспечат большую конкурентоспособность на следующих этапах».