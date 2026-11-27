На встрече с журналистами президент автодрома Лосаил Абдулрахман Аль-Маннаи отметил, что гарантий безопасности предстоящего уик-энда нет. При этом организаторы и правительство делают всё необходимое, чтобы Гран При прошёл без проблем, как и недавний этап MotoGP.

Абдулрахман Аль-Маннаи: «Мы обещали командам, что всё пройдёт гладко, и сдержим слово. Никто в мире сейчас не может дать никаких гарантий, и проведение этого события говорит о том, насколько крепки наши отношения с партнерами. Мы сотрудничаем с правительством, благодарны им за то, что состоялся этап MotoGP, а теперь проводим этап Формулы 1.

Я рад, что к нам приехали все одиннадцать команд. Понятно, что за пределами Катара люди нервничают, поскольку не знают реальной ситуации на местах. Успешное проведение этапа MotoGP помогло им понять, что происходит на самом деле.

Болельщиков ждёт такая же насыщенная программа, как и в прошлые годы: концерты и фан-зона. Цены на билеты не изменились, а в воскресенье организаторы ожидают аншлаг. Кроме того, сейчас в Катаре проходит чемпионат мира по футболу среди юношей до 17 лет. Страна продолжает жить своей жизнью.

Все решения принимает правительство. Если оно даёт разрешение, мы работаем. Я не эксперт в политике, конфликтах и подобных вопросах. Это их оценка, на её основе мы проводим наши операции.

У нас есть планы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Такие планы есть всегда и у всех. Безопасность – наш главный приоритет. Мы должны обеспечить безопасность людей в этом году, как обеспечивали её в прошлом. Никаких существенных изменений не планируется».