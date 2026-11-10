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Опубликован календарь сезона F1 ACADEMY на 2027 год

Опубликован календарь F1 ACADEMY на 2027 год: женская серия проведёт семь этапов в Джидде, Шанхае, Монреале, Сильверстоуне и США с марта по ноябрь.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.11.2026, 19:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Стало известно расписание женской серии F1 ACADEMY на 2027 год. В рамках пятого сезона запланированы семь этапов: первый пройдет в середине марта в Джидде, а последний состоится в ноябре в США.

Календарь F1 ACADEMY на сезон 2027 года

ДатаМесто проведения
19-21/03Джидда, Саудовская Аравия
16-18/04Шанхай, Китай
21-23/05Монреаль, Канада
02-04/07Сильверстоун, Великобритания
30-01/08Хунгароринг, Венгрия
22-24/10Остин, США
18-20/11Лас-Вегас, США

Сьюзи Вольфф, исполнительный директор: «Сложно поверить, что мы говорим уже о пятом сезоне F1 ACADEMY. Мы можем гордиться тем, чего добились за столь короткое время, и я в равной степени рада тому, что нас ждет впереди.

Мы продолжаем добиваться стабильности в выборе мест проведения гонок, что важно для наших пилотов, команд и болельщиков. Я благодарна нашим промоутерам за неизменную поддержку и веру в нас.

С каждым сезоном у нас всё больше болельщиков, всё больше девушек вдохновлены автоспортом, всё больше возможностей для реализации их таланта. Уровень конкуренции продолжает расти. Я с нетерпением жду, что в 2027-м борьба станет ещё острее».

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