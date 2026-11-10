Опубликован календарь сезона F1 ACADEMY на 2027 год

Стало известно расписание женской серии F1 ACADEMY на 2027 год. В рамках пятого сезона запланированы семь этапов: первый пройдет в середине марта в Джидде, а последний состоится в ноябре в США.
Календарь F1 ACADEMY на сезон 2027 года
|Дата
|Место проведения
|19-21/03
|Джидда, Саудовская Аравия
|16-18/04
|Шанхай, Китай
|21-23/05
|Монреаль, Канада
|02-04/07
|Сильверстоун, Великобритания
|30-01/08
|Хунгароринг, Венгрия
|22-24/10
|Остин, США
|18-20/11
|Лас-Вегас, США
Сьюзи Вольфф, исполнительный директор: «Сложно поверить, что мы говорим уже о пятом сезоне F1 ACADEMY. Мы можем гордиться тем, чего добились за столь короткое время, и я в равной степени рада тому, что нас ждет впереди.
Мы продолжаем добиваться стабильности в выборе мест проведения гонок, что важно для наших пилотов, команд и болельщиков. Я благодарна нашим промоутерам за неизменную поддержку и веру в нас.
С каждым сезоном у нас всё больше болельщиков, всё больше девушек вдохновлены автоспортом, всё больше возможностей для реализации их таланта. Уровень конкуренции продолжает расти. Я с нетерпением жду, что в 2027-м борьба станет ещё острее».