Опубликован календарь сезона F1 ACADEMY на 2027 год

Стало известно расписание женской серии F1 ACADEMY на 2027 год. В рамках пятого сезона запланированы семь этапов: первый пройдет в середине марта в Джидде, а последний состоится в ноябре в США.

Календарь F1 ACADEMY на сезон 2027 года

Дата Место проведения 19-21/03 Джидда, Саудовская Аравия 16-18/04 Шанхай, Китай 21-23/05 Монреаль, Канада 02-04/07 Сильверстоун, Великобритания 30-01/08 Хунгароринг, Венгрия 22-24/10 Остин, США 18-20/11 Лас-Вегас, США

Сьюзи Вольфф, исполнительный директор: «Сложно поверить, что мы говорим уже о пятом сезоне F1 ACADEMY. Мы можем гордиться тем, чего добились за столь короткое время, и я в равной степени рада тому, что нас ждет впереди.

Мы продолжаем добиваться стабильности в выборе мест проведения гонок, что важно для наших пилотов, команд и болельщиков. Я благодарна нашим промоутерам за неизменную поддержку и веру в нас.

С каждым сезоном у нас всё больше болельщиков, всё больше девушек вдохновлены автоспортом, всё больше возможностей для реализации их таланта. Уровень конкуренции продолжает расти. Я с нетерпением жду, что в 2027-м борьба станет ещё острее».