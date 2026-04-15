Lamborghini Temerario Spyder с открытым верхом подарит водителям наслаждение от V8, раскручивающегося до 10 000 об/мин

На дорогах и гоночных трассах удалось заметить новый Lamborghini Temerario Spyder с открытым верхом. Ожидается, что мировой дебют этой скоростной новинки состоится уже в этом году.

Как и в случае с предыдущими базовыми суперкарами марки — Gallardo и Huracan — версия кабриолет Temerario выходит примерно через два года после появления купе.

Однако есть заметные отличия от предшественников. Судя по всему, инженеры Lamborghini оснастили Temerario Spyder не классической тканевой крышей, а складной металлической. Такое решение позволяет сохранить узнаваемый силуэт купе, следуя примеру основных конкурентов — Ferrari 296 GTB и McLaren Artura.

Стоит отметить, что выдвижная жесткая крыша увеличивает массу автомобиля по сравнению с мягким верхом. В связи с этим конструкторам, вероятно, пришлось дополнительно усилить шасси, чтобы минимизировать потери жесткости. Тем не менее, основа из алюминиевого спейсфрейма уже на 20 процентов жестче платформы Huracan.

Пока что модель Temerario Spyder не показали с опущенной крышей. Но когда это произойдет, водитель и его пассажир смогут в полной мере насладиться звуком и динамикой двигателя V8 с двойным турбонаддувом объемом 4,0 литра, развивающего обороты до 10 000 в минуту. Силовая установка дополнена тремя электромоторами, которые вместе выдают 907 л.с. и 730 Нм крутящего момента, передаваемых на все четыре колеса.

Lamborghini планирует представить еще несколько новых моделей до конца года, однако подробности о будущих премьерах пока держатся в секрете. Известно лишь, что компания готовит новинки к фестивалю скорости в Гудвуде, который пройдет в июле 2026 года, и к автомобильной неделе в Монтерее в августе.

По предположениям, одной из новых моделей может стать Lamborghini Urus Performante, который также был замечен на тестах.

Lamborghini Temerario пока недоступен через сервис Auto Express Buy A Car. Вместе с тем, для поклонников марки доступны подержанные экземпляры Huracan с двигателем V10 по цене менее 150 000 фунтов стерлингов.