Opel возродит свои универсалы с помощью концепта STX

Практичные и популярные у миллионов автомобили в кузове универсал уже долгое время находятся под угрозой исчезновения. Главным соперником для них стали кроссоверы.

Однако в Opel решили не поддаваться общим паническим настроениям и представили на Парижском автосалоне смелый концепт STX Concept.

Автомобиль соответствует двум ключевым критериям европейских универсалов — выразительному дизайну и низкой линии крыши. По словам представителей бренда, STX открывает направление эмоционально смелого и чистого языка дизайна, который повлияет на будущую модельную линейку Opel.

Нескучный дизайн

Первым универсалом марки стала модель Olympia Rekord Caravan, выпущенная более 70 лет назад. Новый концепт не похож на нее, однако и тогда, и сейчас автомобиль привлекает к себе большое внимание публики.

Фото: Carsweek.ru

Передняя часть получила новую интерпретацию панели Opel Vizor. Ее агрессивные светодиодные элементы плавно затухают по направлению к центру, а сама панель установлена на месте решетки радиатора.

Несмотря на отсутствие двигателя внутреннего сгорания, длинный капот позволил сохранить традиционные пропорции и дизайнерские решения.

В то же время смелый двухцветный треугольный рисунок дисков заметно отходит от привычных представлений. Во время движения он должен создавать визуальный эффект, будто автомобиль летит низко над асфальтом.

Фото: Carsweek.ru

Задняя часть концепта не уступает передней по выразительности: основными акцентами стали массивные стойки и крупные колесные арки. Крыша и заднее стекло отличаются от решений, характерных для обычных универсалов, где они плавно опускаются к короткой двери багажника. Здесь стекло расположено более вертикально, напоминая легендарный Ferrari 250 GT SWB Breadvan.

Интерьер засекречен

Как сообщает carscoops, изображений интерьера пока нет. При этом Opel заявляет о дальнейшем развитии идеи “живописи светом”, впервые представленной в 2023 году на концепте Opel Experimental и вновь использованной спустя два года на Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

О силовой установке и динамических характеристиках известно немного. Сообщается, что автомобиль получил полный привод и способен развивать скорость свыше 200 км/ч.

Сами по себе эти показатели вряд ли кого-то удивили бы, если бы речь не шла об электрическом универсале. Как заявляет генеральный директор Opel Флориан Хюттль: “с помощью STX можно понять, насколько невероятным и захватывающим будет универсал будущего. Он перестанет быть скучным и будет отличаться максимальной функциональностью и эффективностью. В этом образце демонстрируются характерные черты будущих моделей бренда, а также подчеркивается неизменная роль Opel как первопроходца и лидера сегмента универсалов в Европе.”

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Фото: carscoops