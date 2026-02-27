Opel представил первую электрическую Corsa с высокой мощностью: какой она окажется

Opel объявила о выпуске новой электроверсии хот-хэтча Corsa, получившей обозначение GSE. Премьера модели запланирована на конец 2026 года, а новая модификация сменит на рынке популярные бензиновые версии Opel Corsa OPC и Vauxhall Corsa VXR.

Генеральный директор марки Флориан Хюттль подчеркнул, что Corsa за время своего существования заслужила статус одного из самых востребованных компактных автомобилей, отличаясь манёвренностью и практичностью. Новинка, по его словам, объединяет долгосрочный успех семейства Corsa и передовые технологии электротяги, предлагая высокие динамические характеристики без вреда для экологии.

Технические подробности пока не раскрываются, однако имеются основания полагать, что Opel Corsa GSE получит электромотор мощностью 278 лошадиных сил. Аналогичными агрегатами оснащены и некоторые другие представители альянса Stellantis, такие как Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Peugeot E-208 GTI и Lancia Ypsilon.

Среди ключевых особенностей нового хот-хэтча — усиленные тормоза, модернизированная подвеска, а также дифференциал повышенного трения Torsen. Питание автомобиля обеспечивает батарея емкостью 54 кВт·ч, что позволяет преодолевать на одном заряде расстояние в пределах от 322 до 370 километров.

Экстерьер Opel Corsa GSE отличается оригинальными легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов, ярко-желтыми тормозными суппортами, новыми бамперами, расширенными колесными арками в стиле Peugeot E-208 GTI и спортивными декоративными элементами, навеянными концепт-каром Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Ранее стало известно, что Opel инициировала масштабную отзывную кампанию: компания отзовёт сотни тысяч автомобилей по всему миру. Причиной стало использование подушек безопасности производства Takata, потенциально опасных для владельцев.

Материал подготовил: Иван Бахарев