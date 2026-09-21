Опасный дефект педали тормоза стал причиной масштабного отзыва кроссоверов и седанов BYD

Компания BYD объявила в Китае отзыв более 183 тыс. автомобилей. Причиной стал дефект ограничительной накладки педали тормоза. Кампания распространяется на электромобили и гибридные внедорожники семейства Tang, а также седаны Qin. Владельцам бесплатно заменят неисправную деталь.

Согласно сообщению Государственного управления по регулированию рынка КНР, отзыв затронул 183 211 автомобилей. В перечень вошли модели семейства BYD Tang и седаны Qin разных годов выпуска.

Основная часть отозванных машин приходится на семейство Tang. В кампанию включены 58 026 автомобилей Tang, произведенных с 28 марта 2015 года по 21 декабря 2018-го, 77 846 Tang DM нового поколения, выпущенных с 19 мая 2018 года по 14 января 2022-го, а также 7023 электромобиля Tang EV нового поколения, собранных с 27 декабря 2018 года по 25 октября 2021-го.

Отдельный перечень составили седаны Qin. Отзыву подлежат 40 316 автомобилей, выпущенных с 27 июня 2014 года по 9 июня 2019-го. Таким образом, неисправность выявили в машинах, произведённых на протяжении нескольких лет.

Дефект связан с ограничительной накладкой педали тормоза. Как отметил китайский регулятор, из-за производственной проблемы материал отдельных партий деталей мог иметь отклонения. При продолжительной эксплуатации накладка способна потрескаться и разрушиться.

В некоторых случаях деталь может полностью отделиться. Это способно привести к тому, что стоп-сигналы будут постоянно гореть даже при отпущенной педали тормоза. В результате водители сзади могут получить неверный сигнал, что создаёт угрозу безопасности.

Для устранения неисправности BYD поручит авторизованным дилерам бесплатно установить улучшенные ограничительные накладки. Если деталь уже заменили ранее на доработанный вариант, повторное проведение работ не потребуется. Владельцев отозванных автомобилей уведомят заказными письмами, по телефону и SMS.

Напомним, в 2025 году в Китае провели 190 отзывов автомобилей, охвативших 6,846 млн машин. На автомобили на новых источниках энергии пришлось 105 отзывов, затронувших 2,652 млн машин.

Автор: Иван Бахарев