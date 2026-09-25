Опасные мифы об экономии топлива: как водители незаметно «убивают» двигатель и автомобиль

Руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин рассказал о распространённых способах экономии топлива и объяснил, почему некоторые из них практически не работают либо способны навредить автомобилю. Рекомендациями специалист поделился в беседе с агентством «Прайм».

По словам Кузина, прежде всего расход топлива зависит от технического состояния машины, корректного давления в шинах и плавной манеры вождения. Эксперт усомнился в эффективности движения на нейтрали, постоянного использования самой высокой передачи, отказа от кондиционера, перекачанных шин и езды за грузовиком.

«Первый миф — экономия на нейтрали. На современных машинах с электронным впрыском движение на передаче с отпущенным газом часто выгоднее: блок управления почти перестает подавать топливо», — отметил Андрей Кузин.

Эксперт пояснил, что при движении на нейтральной передаче двигатель продолжает работать на холостом ходу и расходовать топливо. При этом автомобиль лишается торможения двигателем, что повышает нагрузку на тормозную систему и снижает контроль на скользкой дороге.

Использование высокой передачи действительно может снизить расход, но только при равномерном движении и небольшой нагрузке. Вибрации, гул и слабый разгон свидетельствуют о работе двигателя «внатяг», которая ускоряет износ. На подъёме, при полной загрузке автомобиля или во время обгона Кузин рекомендовал включать пониженную передачу.

Целесообразность открытых окон или кондиционера определяется скоростью движения. В городе при небольшой скорости открытые стёкла могут оказаться более экономичным вариантом, однако на трассе они ухудшают аэродинамику. Как отметил специалист, до 50–60 км/ч допустимо ехать с открытыми окнами, а при скорости выше 80–90 км/ч обычно выгоднее использовать кондиционер.

Кузин также предостерёг от попыток уменьшить расход за счёт повышенного давления в шинах. Экономия в этом случае будет незначительной, зато автомобиль станет жёстче, сцепление с дорогой ухудшится, а протектор начнёт изнашиваться быстрее. Слишком низкое давление тоже представляет опасность: шины перегреваются, сильнее стираются по краям и приводят к увеличению расхода топлива.

Проверять давление специалист посоветовал не реже одного раза в месяц, причём делать это следует только на холодных колёсах. Он также не рекомендовал рассчитывать на экономию при движении за фурой, ориентироваться на принцип «пяти литров хватит», полностью доверять указателю топлива и безоговорочно верить распространённым утверждениям о системе «старт-стоп».

Наиболее надёжным способом снизить расход топлива Кузин считает регулярный контроль технического состояния автомобиля и давления в шинах, своевременную замену расходных материалов и плавный стиль вождения.

«Экономия не должна ухудшать безопасность или приводить к дорогому ремонту», — заключил Андрей Кузин.

Напомним, эксперты Fit Service советовали владельцам автомобилей старше шести лет не ограничиваться заменой масла и расходных материалов. Одной из причин для внеплановой диагностики они назвали увеличение расхода топлива.

Ранее эксперт рекомендовал осматривать шины не реже одного раза в месяц, проверяя не только отсутствие визуальных признаков спущенного колеса. Перед поездкой он также посоветовал контролировать уровень технических жидкостей и исправность светотехники.