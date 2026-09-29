Бензин «Евро-3» для иномарок: насколько опасно менее экологичное топливо для китайских автомобилей

Автомобили китайского производства 2024–2025 годов выпуска наиболее чувствительны к качеству бензина, полагает автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, именно владельцы таких машин чаще сообщают о проблемах после заправки. При этом бензин более низкого экологического класса в целом не представляет опасности для автомобилей, заявил специалист «Ленте.ру».

Дмитрий Славнов рекомендовал владельцам китайских автомобилей выбирать 95-й бензин. Машина будет работать на таком топливе, однако расход может немного вырасти. Случаи неполадок после использования бензина класса «Евро-3» эксперт назвал единичными.

Автоюрист не исключил, что некоторые сообщения о поломках публикуются в социальных сетях для создания ажиотажа. Он подчеркнул: бензин «Евро-3» не следует считать поддельным или суррогатным лишь из-за его более низкого экологического класса.

По объяснению Славнова, экологическая классификация отражает степень чистоты топлива. Бензин «Евро-5» считается более чистым, тогда как «Евро-3» содержит больше примесей. Однако, по оценке специалиста, автомобилист не заметит существенной разницы.

«Писать, что это суррогат, — неправильно. Это обычный бензин, просто чуть-чуть грязнее. У нас сейчас такие реалии. Да, где-то бензин будет немножечко нечистым, но вы этого никак не почувствуете. Максимум — фильтр немножко подзабьется, но на то и есть фильтр», — пояснил Дмитрий Славнов.

Текущую ситуацию на топливном рынке эксперт объяснил восстановлением Россией собственных очистных мощностей после их разрушения в Европе. Водителям, которые сомневаются в качестве бензина, Славнов посоветовал узнавать его экологический класс непосредственно на автозаправочной станции.

Ранее журналисты сообщили о росте числа жалоб владельцев китайских автомобилей на проблемы с двигателями и топливной аппаратурой после заправки. Один из экспертов заявил, что некачественное топливо сначала может повредить катализатор, а затем — топливную систему и турбонаддув.

Ранее также сообщалось, что топливо с повышенным содержанием примесей способно навредить современным автомобилям, рассчитанным на бензин «Евро-5». Водителям рекомендовали проверять экологический класс горючего на АЗС и учитывать рекомендации производителя.