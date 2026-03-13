Главная Новости Лишь три из десяти ведущих автомобильных брендов Великобритании самостоятельно выполнили государственные планы по продажам электромобилей
Только три из десяти крупнейших автопроизводителей Великобритании выполнили целевые показатели продаж электромобилей в 2024 году по новым правительственным требованиям.
13.03.2026, 14:22·2 мин
Фото: autoexpress

Лишь три из десяти крупнейших автопроизводителей Великобритании смогли выполнить строгие требования правительства по продажам электромобилей в 2024 году. Остальные компании были вынуждены достигать необходимых показателей за счет “торговли” квотами с другими производителями, реализовавшими больше электрокаров, либо “заимствуя” квоты из будущих лет.

Мандат на нулевые выбросы транспортных средств был введен по инициативе правительства Риши Сунака. Новый закон, начавший действовать в январе 2024 года, обязывал автопроизводителей обеспечить определенную долю продаж исключительно электрическими автомобилями.

В первый год действия нормы требуемая доля составила 22 процента, к 2025 году она возрастет до 28 процентов, а в 2026 году – уже до 33 процентов. Постепенное повышение квоты продолжится до 2035 года, когда все новые автомобили в стране должны будут иметь нулевой уровень выбросов. За каждую проданную сверх лимита машину автопроизводителям грозит штраф в размере 12 000 фунтов стерлингов.

Данные за 2024 год показали, что только три компании из числа лидеров автопрома страны выполнили план: BMW (26 процентов продаж пришлись на электромобили), Mercedes-Benz (24 процента) и Hyundai (24 процента).

Группа Stellantis, объединяющая Vauxhall и Peugeot, приблизилась к целевому показателю, достигнув 20 процентов, в то время как Ford остановился лишь на девяти процентах. При этом в статистику еще не вошел старт продаж электромобиля Ford Puma Gen-E, который стал самым продаваемым электрокаром в январе 2026 года.

