В России начали продавать новую семиместную «Тойоту», которая вдвое дешевле «китайцев»

Компактвэны с тремя рядами сидений считаются наиболее доступной альтернативой семиместным кроссоверам. Некоторые из них также отличаются увеличенным клиренсом. Одним из таких автомобилей является Toyota Sienta, которую во Владивостоке можно заказать по цене от 1 840 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Новые Toyota Sienta поставляют в Россию исключительно из Японии. Поэтому все автомобили имеют правый руль, а интерфейсы выполнены на японском языке. Версия стоимостью 1 840 000 рублей оснащена кожаным мультифункциональным рулём, адаптивным круиз-контролем, климат-контролем, кнопкой запуска двигателя и электронным «ручником» с функцией AutoHold. Также в комплектацию входят медиасистема с крупным сенсорным дисплеем, электропривод боковых дверей и другие опции.

Компактвэн, выставленный во Владивостоке за 1 950 000 рублей, имеет более скромное оснащение. В его салоне установлены сиденья с тканевой обивкой и руль с пластмассовым ободом. Кроме того, автомобиль получил уменьшенный дисплей мультимедийной системы, аналоговую панель приборов вместо цифровой и пластмассовые декоративные колпаки вместо литых дисков.

За 2 000 000 рублей во Владивостоке можно заказать «Сиенту» в богатой комплектации. Среди оборудования такой версии — система кругового обзора с камерой заднего вида, кожаный мульти-руль, цифровая «приборка» и топовая для модели мультимедийная система.

По технической части все три автомобиля одинаковы. Они оснащены 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 120 лошадиных сил и бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT. Бензиновые Toyota Sienta выпускаются только с передним приводом.

Фактическая стоимость автомобилей может отличаться от указанной в объявлениях. Итоговая цена зависит от курса валют на день сделки, расходов на логистику, включая доставку машины клиенту, таможенного оформления, размера утильсбора и выбранной схемы оформления.

При этом трехрядные «китайцы», официально представленные на российском рынке, как правило, стоят дороже. Так, Jetour X90 Plus 2026 года выпуска без учета скидок предлагается за 4 199 000 рублей. Цены на Geely Okavango начинаются от 3 864 990 рублей, а стоимость GAC GS8 с семиместным салоном составляет минимум 4 799 000 рублей.

Ранее в России стартовали продажи другого семиместного компактвэна Toyota — Veloz. Эта модель пользуется высоким спросом в странах Юго-Восточной Азии. Автомобиль можно заказать или приобрести из наличия по цене от 2 700 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев