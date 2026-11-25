Новые компактные кроссоверы Suzuki XBee с японского рынка начали привозить в Россию под заказ. Стоимость модели, доступной как с передним, так и с полным приводом, на одном из классифайдов начинается от 1,5 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

Во Владивостоке переднеприводный вариант предлагают за 1 540 000 рублей. Для сравнения, новая LADA Vesta сейчас стоит минимум 1 558 000 рублей. Компактные кроссоверы Haval Jolion и Tenet T4L обойдутся дороже — от 2 099 000 рублей и от 2 344 000 рублей соответственно.

В салоне этого XBee установлены тканевые сиденья. Оснащение включает мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и предустановленной навигацией, которая не предназначена для России, 7-дюймовую цифровую приборную панель, электронный стояночный тормоз с AutoHold, кожаный мульти-руль с подогревом, кондиционер и круиз-контроль.

Кроме того, кроссовер получил электростеклоподъемники во всех дверях, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и подогрев передних сидений.

Все Suzuki XBee оснащаются одинаковым силовым агрегатом — трехцилиндровым атмосферным двигателем объемом 1,2 литра. Его мощность составляет 82 л. с., крутящий момент — 109 Нм. Двигатель дополнен 12-вольтовым стартер-генератором, а в качестве коробки передач используется вариатор (CVT).

Полноприводный XBee примерно за 1 600 000 рублей готовы привезти под заказ в Новосибирске и Хабаровске. Система 4х4 в этой версии работает через вискомуфту, которая автоматически подключает заднюю ось при пробуксовке или проскальзывании передних колёс.

Во Владивостоке новые полноприводные XBee оценивают в 1 690 000 рублей. В некоторых объявлениях стоимость модели достигает 1 970 000 рублей. При этом автомобили пока нельзя приобрести из наличия.

Фото: Автоновости Дня

Все указанные автомобили относятся ко второму поколению Suzuki XBee, которое представили в 2025 году. По сравнению с предшественником кроссовер получил новые светодиодные фары, более плоский капот, а также другие бамперы и решетку радиатора.

Габариты модели при смене поколения почти не изменились. Длина автомобиля по-прежнему составляет 3760 мм, ширина — 1670 мм, высота — 1705 мм, а колесная база равна 2435 мм.

Ранее во Владивостоке предложили привезти из Японии новый полноприводный хэтчбек Suzuki Alto. Модель оснащена бензиновым атмосферным двигателем и вариатором.