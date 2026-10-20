Главная Новости Nissan В Россию привезли совершенно новый бюджетный кроссовер Nissan — он дешевле Tenet T7 и Haval Jolion
Новости

В Россию привезли совершенно новый бюджетный кроссовер Nissan — он дешевле Tenet T7 и Haval Jolion

Nissan Magnite добрался до России: компактный кроссовер с 1,0-литровым турбомотором и вариатором продают из наличия по цене от 2,06 млн рублей.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
20.10.2026, 13:52·3 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Компактный кроссовер Nissan Magnite, который первоначально планировали выпускать под маркой Datsun, появился на российском рынке. В ряде регионов автомобили уже доступны из наличия, а их стоимость, согласно объявлениям на одном из классифайдов, начинается от 2 060 000 рублей.

Как выяснили «Автоновости дня», за 2 060 000 рублей в Санкт-Петербурге продают новый леворульный Nissan Magnite с действующим ЭПТС. В объявлении указана комплектация SV. В нее входят светодиодные фары, противотуманные фары и дневные ходовые огни, датчик света, электропривод боковых зеркал, обогрев заднего стекла, мульти-руль, Hands-free, задние парктроники с камерой заднего вида, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, аудиосистема с шестью динамиками, климат-контроль и полноразмерная «запаска».

Более оснащенный Nissan Magnite в комплектации SL выставлен в Северной столице за 2 150 000 рублей. Помимо перечисленного оборудования, такая версия получила бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, кожаную обивку руля с красной строчкой, комбинированную отделку салона вместо тканевой, беспроводную зарядку для смартфона, круиз-контроль и камеру кругового обзора на 360 градусов.

В Севастополе кроссовер с аналогичным набором оснащения продают за 2 299 000 рублей, а в Москве его стоимость составляет 2 400 000 рублей. Для сравнения, цены на китайский Haval Jolion в базовой версии с «роботом» начинаются от 2 499 000 рублей. Самый популярный в России кроссовер Tenet T7 стоит еще дороже — от 2 785 000 рублей.

Официально Nissan Magnite в России никогда не продавался. Из Индии эту модель поставляют в страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Северной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Все представленные кроссоверы имеют одинаковые технические характеристики. Они оснащены 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 100 л.с. и вариатором Jatco. Независимо от комплектации привод может быть только передним. Спереди установлены дисковые тормоза, а сзади — стандартные для многих бюджетных автомобилей «барабаны».

Ранее стало известно об альтернативных поставках в Россию новых бюджетных седанов Nissan Sylphy Classic с китайского рынка. Автомобили комплектуются проверенным мотором, которому уже больше 20 лет, а их цена начинается от 1 500 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Nissan (227)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация