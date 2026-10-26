OMODA впервые вошла в ТОП-10 марок российского авторынка в 2026 году

На 43-й неделе (с 19 по 25 октября) 2026 года в России продали 715 новых автомобилей OMODA. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», которые ссылаются на сведения АО «ППК»*, этот показатель впервые в текущем году вывел китайский бренд в ТОП-10 наиболее популярных марок на российском рынке.

В марочном рейтинге за указанный период лидером, как и прежде, стала российская LADA. На ее счету 6 030 реализованных автомобилей. Вторую строчку занял китайский Haval с результатом 3 673 шт., третью — отечественный TENET, показавший 3 307 шт.

Четвертое место досталось китайской Geely, дилеры которой реализовали 1 688 автомобилей. Рубеж в 1 тысячу проданных машин также преодолели китайский Changan и белорусский Belgee — 1 640 и 1 404 шт. соответственно.

Следом расположилась японская Toyota с результатом 888 шт. Далее с минимальным разрывом идут китайский Jetour (767 шт.) и отечественный JELAND (766 шт.). Замыкает ТОП-10 уже упомянутая китайская OMODA, продажи которой составили 715 шт. При этом марка вытеснила из десятки японскую Mazda, ранее достаточно долго сохранявшую место среди лидеров.

Всего за прошедшую неделю 2026 года в России реализовали 28 386 новых легковых автомобилей. Это на 7,8% больше результата предыдущей недели, но на 19,7% меньше показателя годичной давности.

Фото: OMODA