Продажи российских автомобилей Evolute выросли более чем в 5 раз, оставив позади Omoda и Tank

В течение первых 13 недель 2026 года российские автолюбители оформили регистрацию на 2866 новых электромобилей и гибридов под брендом Evolute. Эти показатели почти в 5,5 раза превышают результат за тот же период 2025 года — рост составил 445%. Данной информацией поделился автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Резкий рост продаж позволил компании Evolute выйти на 13-е место в списке самых популярных автомобильных марок России на прошлой неделе. Таким образом, производитель опередил такие бренды, как Omoda, Tank, Exeed и ряд других.

По информации Сергея Целикова, ключевым драйвером стала модель Evolute i-Space — гибридный кроссовер, который выбрали 1960 покупателей. Кроме того, пользовался спросом и электрокроссовер Evolute i-Joy, недавно подорожавший и прошедший обновление. С января его зарегистрировали 783 раза. Сегодня эти две модели занимают лидирующие позиции в своих сегментах — BEV и PHEV на российском рынке.

Также с начала года удалось реализовать свыше 100 экземпляров электрокроссовера Evolute i-Sky. Остальные автомобили линейки, такие как i-Jet, седан i-Pro и минивэн i-Van, распродаются по остаточному принципу, отметил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что марка Evolute завершила выпуск и поставки самой мощной своей модели — электрического кроссовера i-Jet. Данный автомобиль оснащался силовой установкой мощностью 585 л. с. и крутящим моментом 940 Нм. Сайт компании уже убрал модель из прайс-листа, ни одного такого автомобиля нет и в онлайн-каталоге.

