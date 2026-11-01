Оливер Берман признался: «Я ошибся в 12-м повороте»

Рио Хиракава неожиданно для себя вышел на старт квалификации Гран При Мехико после решения Haas отстранить Эстебана Окона от дальнейшего участия в гоночном уик-энде. Японский гонщик показал 19-е время и отметил, что трафик помешал ему улучшить результат в решающей попытке.

Оливер Берман пробился во вторую часть квалификации и занял 15-е место. По словам британского гонщика, более высокого результата ему помешала добиться собственная ошибка.

Оливер Берман (15-й): «Хорошая сессия, если принять во внимание, что в третьей тренировке машина практически не работала. Но мы хорошо поработали и машина была быстра, особенно во второй части квалификации.

У меня получался хороший круг, но я ошибся в 12-м повороте. Жаль, и ещё мне было сложно из-за того, что каждый раз после неудачной второй и третьей тренировок я делаю шаг в неизвестность в квалификации. Наша машина быстра, но нам не удаётся постоянно выжимать максимум в каждой сессии, из-за чего сложно пилотировать на пределе.

Я с нетерпением жду гонку – посмотрим, какого результата удастся добиться. Темп выглядит многообещающим, и я должен был стартовать с более высокой позиции, чем в итоге получилось».

Рио Хиракава (19-й): «Я приехал на этот этап в качестве резервного гонщика, но я всегда готов сесть за руль. Моя мечта сбылась – в воскресенье я выйду на старт гонки.

День пролетел незаметно – пришлось ко многому подготовиться, но спасибо команде за помощь. Что касается гонки, то впереди ещё много работы, но сегодня задача состояла в том, чтобы выйти из первой части.

К сожалению, я оказался в трафике во время финального быстрого круга. Жаль, ведь машина была быстра. Вечером предстоит ещё много сделать, но я с нетерпением жду гонку».