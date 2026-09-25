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Оливер Берман: «Я не смог бы проехать быстрее»

Haas F1 в Баку: Оливер Берман занял 11-е место в квалификации, Эстебан Окон — 14-е; гонщики рассказали о трафике, ветре и жёлтых флагах.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.09.2026, 18:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Баку представители Haas F1 пробились во второй сегмент квалификации. Оливер Берман остановился в шаге от финальной части — ему не хватило десятой.

Оливер Берман (11-й): «Я не смог бы проехать быстрее на последнем круге, максимум – повторил бы своё прошлое время, но был шанс воспользоваться слипстримом, если бы появилась такая возможность.

Удивительно, на прошлом этапе в Мадриде мы ужасно провели уик-энд а здесь с четверга боролись на границе первой десятки. Жаль, что не удалось добиться большего, но мы можем быть довольны проделанной работой.

В первой части квалификации здорово мешал трафик, во второй удалось показать хорошее время и сейчас понимаю, где мог отыграть десятую, что помешала пройти дальше, но после сессии об этом всегда легко говорить. Уверен, завтра всё сложится лучше».

Эстебан Окон (14-й): «Сегодня машина работала хорошо, мы были на пути к финалу, но обстоятельства сложились не в мою пользу. В первой попытке помешал порыв ветра, во второй – жёлтые флаги. Мне пришлось сбавить скорость на выходе из 15-го поворота, чтобы не получить штраф, я потерял там три или четыре десятых.

В этот уик-энд мы конкурентоспособны, но мне никак не удаётся достичь цели».

Источник

Эстебан Окон (240)Оливер Берман (187)Haas F1 Team (411)

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