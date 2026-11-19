За три этапа до завершения сезона соглашение Оливера Бермана с Haas на 2027 год официально не подтверждено. В Лас-Вегасе британец назвал сложившуюся ситуацию странной, но заявил, что рассчитывает продолжить карьеру в Формуле 1.

Оливер Берман: «У меня пока нет новостей. Честно говоря, я очень разочарован тем, что уже 20-й этап сезона, а у меня до сих пор нет контракта на следующий год. Ситуация получилась странной, но мы постепенно приближаемся к решению.

Конечно, это неприятно. Такая неопределённость не лучшим образом сказывается на уверенности. Я знаю, что хорошо провёл этот сезон, но я не знаю, что ждёт меня в следующем году. Совсем не та ситуация, в которой хотелось оказаться.

Я совершенно ясно дал понять, что хочу остаться в Haas и считаю, что заслужил это место. По крайней мере, я сам так считаю, но ситуация какая-то странная.

Мне казалось, что в последней строенной серии мы неплохо продвинулись в решении этого вопроса, но, видимо, со стороны это не так заметно, и это расстраивает. Надеюсь, к концу этого уик-энда появятся хорошие новости, которыми я смогу с вами поделиться.

Моя цель на 2027 год совершенно ясна. Думаю, у нас с Haas ещё остались незавершённые дела. Что касается более отдалённого будущего, то здесь уже мало что зависит от меня. Я просто пилотирую машину, но, насколько я понимаю, ситуация непростая.

У меня есть контракт с Ferrari. Именно эта команда дала мне невероятную возможность дебютировать в Формуле 1. Я по-прежнему являюсь пилотом молодёжной программы Ferrari, и моя главная мечта заключается в том, чтобы выступать за эту команду. Они первыми поверили в меня, когда я был ещё ребёнком.

Это по-прежнему моя главная мечта, но очевидно, что на пути к ней могут возникнуть трудности, которые нельзя отрицать. При этом я мало, что могу изменить. Посмотрим, как всё сложится».