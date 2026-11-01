Главная Новости Haas F1 Team Оливер Берман высказался об отстранении Окона
Новости

Оливер Берман высказался об отстранении Окона

Оливер Берман прокомментировал отстранение Эстебана Окона от Гран При Мехико и рассказал о помощи дебютанту Рио Хиракаве в Haas на трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.11.2026, 20:12·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Оливер Берман высказался об отстранении Эстебана Окона от участия в Гран При Мехико. По словам британского гонщика Haas, решение руководства команды стало неожиданностью не только для него, но и для всей гоночной общественности.

Оливер Берман: «Конечно, я отправил сообщение Эстебану. Ситуация действительно непростая, и если честно, я сам точно не знаю, что происходит. В любом случае, подобные обстоятельства никогда не бывают приятными.

Могу сказать только то, что я всячески старался помогать Рио Хиракаве, чтобы ускорить его процесс обучения. Я рад, что он получил свой первый опыт в Формуле 1. Когда я заглянул на его сторону боксов в третьей тренировке, то увидел огромное количество камер. Это напомнило мне мою третью тренировку несколько лет назад.

Для него это останется ярким воспоминанием и фантастическим опытом, хотя всё это происходит в очень сложных и грустных обстоятельствах».

Источник

Haas F1 Team (445)Эстебан Окон (258)Оливер Берман (206)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

ESTEO V27: технологии и аксессуары, вдохновляющие на дальние путешествия

Редакция·09.10.2026
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация