Оливер Берман высказался об отстранении Окона

Оливер Берман высказался об отстранении Эстебана Окона от участия в Гран При Мехико. По словам британского гонщика Haas, решение руководства команды стало неожиданностью не только для него, но и для всей гоночной общественности.

Оливер Берман: «Конечно, я отправил сообщение Эстебану. Ситуация действительно непростая, и если честно, я сам точно не знаю, что происходит. В любом случае, подобные обстоятельства никогда не бывают приятными.

Могу сказать только то, что я всячески старался помогать Рио Хиракаве, чтобы ускорить его процесс обучения. Я рад, что он получил свой первый опыт в Формуле 1. Когда я заглянул на его сторону боксов в третьей тренировке, то увидел огромное количество камер. Это напомнило мне мою третью тренировку несколько лет назад.

Для него это останется ярким воспоминанием и фантастическим опытом, хотя всё это происходит в очень сложных и грустных обстоятельствах».