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Оливер Берман презентовал шлем для ночных гонок

Оливер Берман представил специальный шлем для ночных этапов Формулы-1 в Сингапуре, Лас-Вегасе и Катаре с серебристым покрытием и счастливой монетой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.10.2026, 18:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед стартом гоночного уик-энда в Сингапуре Оливер Берман показал специальный шлем, который будет использовать на ночных этапах в Сингапуре, Лас-Вегасе и Катаре.

Оливер Берман: «В Сингапуре я буду выступать в специальном шлеме. Его же я буду использовать в ночных гонках – в Лас-Вегасе, Катаре, во всех этих классных местах. Думаю, при искусственном освещении он будет особенно эффектно смотреться благодаря серебристому покрытию.

Шлем Оливера Бермана
Фото: F1news.ru

На шлеме есть элементы, связанные с счастливой монетой в шесть пенсов, которую много лет назад подарила мне прабабушка. В Великобритании считается, что такая монета приносит удачу, поэтому надеюсь, что она поможет и мне на трассе.

Отдельное спасибо Томмо за помощь с дизайном».

Источник

Оливер Берман (194)Haas F1 Team (419)

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