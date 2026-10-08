Оливер Берман презентовал шлем для ночных гонок

Перед стартом гоночного уик-энда в Сингапуре Оливер Берман показал специальный шлем, который будет использовать на ночных этапах в Сингапуре, Лас-Вегасе и Катаре.

Оливер Берман: «В Сингапуре я буду выступать в специальном шлеме. Его же я буду использовать в ночных гонках – в Лас-Вегасе, Катаре, во всех этих классных местах. Думаю, при искусственном освещении он будет особенно эффектно смотреться благодаря серебристому покрытию.

Фото: F1news.ru

На шлеме есть элементы, связанные с счастливой монетой в шесть пенсов, которую много лет назад подарила мне прабабушка. В Великобритании считается, что такая монета приносит удачу, поэтому надеюсь, что она поможет и мне на трассе.

Отдельное спасибо Томмо за помощь с дизайном».