Оливер Берман: «На новой трассе у всех равные шансы»

В Haas с воодушевлением готовятся к Гран При Испании, который впервые пройдёт на новой трассе в Мадриде. Команда продолжает анализировать обновления, представленные на предыдущем этапе, и рассчитывает побороться за очки в воскресной гонке.

Айо Комацу, руководитель команды, отметил: «Этап в Мадриде станет новым интересным вызовом для всех в Формуле 1, и мы с нетерпением ждём возвращения в Испанию. Это будет уже третий наш визит в страну в этом сезоне.

Конфигурация Мадринга сочетает в себе совершенно разные по участки – узкие в стиле городской трассы вокруг IFEMA, более быстрые повороты и бэнкинг La Monumental, который наверняка станет одной из главных тем обсуждения. Для нас главным будет как можно быстрее разобраться во всём в пятничных тренировках, понять поведение шин и дать гонщикам машину, которой они смогут доверять в поворотах.

Кроме того, это ещё одна возможность лучше понять обновления, которые мы привезли на прошлый этап, но теперь на трассе совершенно другого типа. В Монце мы смогли максимально эффективно раскрыть новинки в квалификации, однако в гонке столкнулись с сильным износом шин. В Мадриде мы хотим добиться прогресса и в этом вопросе.

Новая трасса всегда даёт дополнительные возможности, и мы постараемся провести уик-энд без ошибок и быть готовыми воспользоваться любым шансом».

Оливер Берман также поделился ожиданиями: «Я с нетерпением жду предстоящий уик-энд. На новой трассе у всех равные шансы, и многое будет зависеть от того, кто быстрее освоится. В воскресенье нам не хватило скорости в гонке, но мы очень довольны тем, что обновления, привезённые в Монцу, действительно работают, поэтому в Мадрид я отправляюсь с оптимизмом.

Мне нравится атмосфера в Испании – болельщики относятся к Формуле 1 почти так же серьёзно, как к футболу, поэтому я с нетерпением жду эту атмосферу. На Мадринге много интересных участков, но больше всего мне хочется своими глазами увидеть и проехать поворот La Monumental. Для Формулы 1 это будет что-то совершенно новое».

Эстебан Окон рассказал о подготовке к этапу: «Хорошо, что сразу после Монцы мы снова вернёмся на трассу в Мадриде. Новая трасса выглядит сложной, но при этом интересной. Она сочетает городские и стационарные участки, как в Майами, а ещё нас ждёт затяжной бэнкинг.

Важно будет как можно быстрее освоиться на новой трассе, но я уже поработал на симуляторе, и мы хорошо подготовились, так что у нас есть отличная возможность оставить свой след в истории Мадринга. Мы хотим достойным результатом завершить европейскую часть сезона».