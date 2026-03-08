Оливер Берман: «Мы стали лучшими из остальных»

Команда Haas завершила австралийский этап с пятым местом в Кубке конструкторов. Такой результат коллективу принесло седьмое место Оливера Бермана, который сумел показать уверенный темп в Мельбурне. Напарник британца, Эстебан Окон, вел ожесточенную борьбу с Пьером Гасли, однако не смог попасть в зачетную зону, остановившись в шаге от очков.

Оливер Берман (7-й): «Хорошая гонка. Я проехал не лучший первый круг, но затем у меня был хороший темп, и я провёл несколько обгонов. Я доволен нашим сильным выступлением сегодня. Здорово начать эру нового регламента таким результатом – отличное достижение команды, ведь мы стали лучшими из остальных.

Несколько сходов соперников сыграли на руку, но мы будем бороться за все доступные очки. Я горжусь командой – финиш на седьмом месте подтверждает, что вся наша упорная работа была ненапрасной».

Эстебан Окон (11-й): «Разочаровывающий результат гонки. Я должен был заработать очки после отличного старта и отыгранных позиций. Однако после темп пропал, и задняя часть машины вела себя очень нестабильно. Обидно, ведь наша машина способна на большее.

Тем не менее, удалось многому научиться за этот уик-энд, так что посмотрим, как всё сложится в следующей гонке. Я рад, что команда заработала очки в Мельбурне, ведь мы проделали огромную работу во время зимнего перерыва, чтобы подготовиться к сезону».