Оливер Берман о риске: «Мы не можем не рисковать»

Домашний этап в Остине оказался неудачным для Haas F1: Эстебан Окон занял 14-е место, а Оливер Берман не смог завершить гонку после аварии.

Эстебан Окон (14-й): «Я отлично стартовал, в этом году мы всегда отыгрываем на старте две-три позиции, и в Остине получилось так же.

Пит-стоп тоже прошел хорошо, но во втором отрезке оказалось сложно удерживать соперников позади. Проблемы, мешавшие мне по ходу всего уик-энда, повторились и в гонке: у меня блокировались передние шины, а на скоростных участках возникала недостаточная поворачиваемость. Нам нужно найти причину и разобраться с ней к этапу в Мексике».

Оливер Берман (сход): «Когда режим виртуального автомобиля безопасности был снят, я хорошо среагировал, заряда батареи было достаточно, поэтому я быстро догнал две машины, ехавшие впереди.

Я атаковал Гасли, но он оставил мне недостаточно места, моя машина скользила и мы коснулись. Удар был несильным, но моя машина получила повреждения, которые испортили мне гонку, а я к тому же получил штраф.

На мой взгляд, это был гоночный инцидент. Я предпринял маневр и считал, что имею право на большее пространство, чем получил; я не потерял контроль и был вынужден заехать на поребрик в попытке избежать столкновения. Я не жалею, что пошёл на этот маневр, поскольку сейчас если мы не будем рисковать и действовать агрессивно, то не заработаем очков. К сожалению, заработать их за счёт скорости удаётся не всегда».