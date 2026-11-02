Оливер Берман рассказал, что его выбили, когда он ехал в первой десятке

Гран-при в Мехико стал для Рио Хиракавы первым выступлением в Формуле 1. Японец показал уверенную борьбу и завершил гонку на тринадцатой позиции. Его напарник по Haas Оливер Берман до финиша не добрался: после рестарта в его машину врезался Нико Хюлкенберг. Получив серьёзные повреждения, британец отправился в боксы.

Рио Хиракава (13-й): «Сегодня многое произошло, особенно на старте и yf первом круге. Было непросто, особенно на входе в первый поворот. Я думал о торможении, а рядом со всех сторон находились другие машины, поэтому я решил действовать с запасом – моей целью было добраться до финиша.

После этого я старался действовать так, как действовали другие. Первый отрезок получился сложным, но я многому научился. После автомобиля безопасности на шинах Soft я чувствовал себя увереннее, а после второго выезда автомобиля безопасности уверенность возросла ещё больше, что позволило обогнать двух соперников.

Я рад тому, как закончилась моя гонка. Мне нужно осмыслить происходящее – я по-настоящему рад, ведь сегодня исполнилась моя мечта. Я просто хочу насладиться моментом».

Оливер Берман (сход): «Меня просто выбили. Я заходил в четвёртый поворот, а в следующую секунду уже смотрел, как мимо проезжают остальные, пока я стою в противоположном направлении.

До этого гонка складывалась хорошо. У меня был отличный темп, и я боролся за очки. Более того, я был в десятке, когда меня выбили. Так бывает, но всё равно очень обидно».