Команда Haas была близка к очковой зоне на этапе в Катаре. В борьбе за десятое место Оливер Берман уступил Габриэлю Бортолето чуть больше двух секунд. Рафаэль Камара не претендовал на позицию в первой десятке и завершил гонку шестнадцатым.

Оливер Берман (11-й): «Сложная гонка. Мы знали, что на этой трассе практически невозможно обгонять, но нас опередили за счёт «подрезки» на пит-стопе – такого быть не должно. Я максимально выложился, однако обогнать Audi было нереально, тем более, что их машина быстрее нашей. На первом отрезке гонки я был впереди, но соперники выполнили «подрезку», после чего моя гонка, по сути, закончилась.

Тем не менее, это был один из моих лучших уик-эндов – и в квалификации, и в гонке я на каждом круге пилотировал на пределе возможностей машины. Тот факт, что мы держались так близко к Audi на трассе такого типа, говорит о том, что мы прыгнули выше головы. Сегодня был шанс заработать очки, так что в будущем нужно действовать лучше».

Рафаэль Камара (16-й): «В целом, уик-энд прошёл неплохо и без особых проблем, особенно в плане изучения машины и получения опыта. С каждым этапом я делаю шаг вперёд и готовлюсь к следующему сезону.

Гонка получилась непростой. На этой трассе сложно обгонять, поэтому ближе к финишу я застрял позади Карлоса Сайнса. На шинах Hard у меня был хороший темп, и когда я оказывался на пустой трассе, то машина была быстра.

Катарская трасса одна из самых сложных с физической точки зрения, но я получил хороший опыт и многому научился. Теперь я с нетерпением жду Гран При Абу-Даби, чтобы максимально эффективно продолжить подготовку к следующему сезону».