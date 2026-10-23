Оливер Берман готов стать лидером команды Haas

В следующем сезоне напарником Оливера Бермана в Haas станет дебютант Рафаэль Камара. Британскому гонщику предстоит взять на себя роль лидера команды. В Остине Оливер рассказал, что готов к новым обязанностям.

Оливер Берман: «Подписание контракта с Рафаэлем – хорошая новость для команды. Конечно жаль, что Эстебан уходит, но для нас начинается новый этап.

Возможно, мне самому предстоит взять на себя новую роль в команде, а Рафаэль станет хорошим напарником. Я с нетерпением жду совместных выступлений в гонках.

Полагаю, в следующем году я буду самым опытным гонщиком команды, поэтому от меня будут чаще ждать обратной связи и рекомендаций по развитию машины. Это станет для меня новым вызовом, но я уже готов. За последние полтора года я многому научился у Эстебана, и этот опыт оказался очень полезным».