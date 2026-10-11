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Оливер Берман: Темпа оказалось недостаточно для борьбы за очки

Гонщики Haas Оливер Берман и Эстебан Окон подвели итоги Гран При Сингапура: команда осталась без очков, несмотря на темп и сильный старт в гонке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.10.2026, 19:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В спринте Гран При Сингапура команда Haas набрала три очка благодаря шестому месту Оливера Бермана. Однако в основной воскресной гонке оба пилота остались без очков. После финиша Оливер Берман и Эстебан Окон оценили выступление команды.

Оливер Берман (12-й): «На старте и первом круге я оказался в трафике, но затем смог провести несколько обгонов и отыграться. Проблема в том, что на этой трассе сложно обгонять, и хотя у нас был темп, его всё же не хватило, чтобы заработать очки.

Я доволен машиной и тем, как провёл гонку. Думаю, я пилотирую очень хорошо. Нужно отыграть ещё пару десятых на круге, но посмотрим, что удастся сделать в следующей строенной серии».

Эстебан Окон (13-й): «Старт получился действительно хорошим, и я воспользовался преимуществом хорошего старта и нескольких первых кругов. Однако затем машине просто не хватало темпа, так что сегодняшний результат – максимум возможного.

Уик-энд получился сложным, поэтому многое нужно проанализировать. Машине не хватало сцепления и она постоянно скользила, а без сцепления невозможно атаковать на этой трассе и добиться результата. Тем не менее, были и положительные моменты, которые нужно сохранить в следующей строенной серии».

Источник

Эстебан Окон (247)Оливер Берман (196)Haas F1 Team (422)

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