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Окон о трассе: «Трасса очень сложная, пилотировать весело»

Эстебан Окон стал девятым, а Оливер Берман — 14-м на тренировках Гран-при Мадрида: Haas F1 проехала 101 круг на новом автодроме.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.09.2026, 21:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Эстебан Окон завершил пятничные тренировки на новом автодроме в Мадриде на 9-й позиции протокола. Его напарник по Haas F1 Оливер Берман показал 14-й результат. В общей сложности пилоты проехали 101 круг: Окон — 51, Берман — 50.

Эстебан Окон (9-й): «Позитивный момент состоит в том, что теперь мы намного лучше, чем в Монце, чувствуем, как работают технические новинки. На мадридской трассе больше поворотов и секторов, которые приходится проходить на грани потери сцепления.

Поведение обеих машин стабильное, особых расхождений нет, и это тоже хорошо. Мы продолжим атаковать, и поскольку день сложился очень позитивно, надо постараться, чтобы эти тенденции продолжились.

Трасса во всех отношениях очень сложная, но пилотировать на ней весело, и я получил большое удовольствие».

Оливер Берман (14-й): «Первый день на MadRing прошёл интересно, это классная трасса, и пилотировать здесь весело. Мне представляется, что она своего рода гибрид Баку и Джидды.

В первой сессии у нас были некоторые сложности, но мы внесли ряд изменений в настройки машины, и во второй сессии сделали значительный шаг вперёд, поэтому прогрессом я вполне доволен.

Теперь я добился тех же ощущений за рулём, что были в Монце, и мне уже не терпится выяснить, чего мы сможем добиться завтра».

Источник

Эстебан Окон (234)Оливер Берман (182)Haas F1 Team (402)

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