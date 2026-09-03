В Монце Окон останется без обновлённого двигателя Ferrari

На домашний этап сезона Ferrari привезла модернизированную силовую установку, разработанную в рамках программы ADUO. Новым мотором оснастят не только автомобили Скудерии, но и машины клиентских команд, хотя доступен он будет не всем.

В Haas обновлённый двигатель установят лишь на автомобиль Оливера Бермана. Эстебан Окон проведёт этот уик-энд с прежней версией силовой установки, однако получит новые аэродинамические элементы.