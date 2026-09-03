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В Монце Окон останется без обновлённого двигателя Ferrari

Эстебан Окон получит аэродинамические обновления Haas в Монце, но выступит на старой версии двигателя Ferrari: единственный мотор ADUO достался Оливеру Берману.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.09.2026, 17:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

На домашний этап сезона Ferrari привезла модернизированную силовую установку, разработанную в рамках программы ADUO. Новым мотором оснастят не только автомобили Скудерии, но и машины клиентских команд, хотя доступен он будет не всем.

В Haas обновлённый двигатель установят лишь на автомобиль Оливера Бермана. Эстебан Окон проведёт этот уик-энд с прежней версией силовой установки, однако получит новые аэродинамические элементы.

Эстебан Окон: «У меня не будет полностью обновлённой машины. Что касается аэродинамики, то новинки будут, но доработанный двигатель в рамках ADUO я не получу – у нас есть только один такой двигатель. Поэтому мне придётся выступать на старой версии силовой установки, что, конечно, станет заметным недостатком. Но обновлённую аэродинамику я получу, так что посмотрим, чего нам удастся добиться.

Я с нетерпением жду возможности опробовать обновлённую машину на трассе в пятницу. У нас новый аэродинамический обвес. Во вторник я опробовал его на симуляторе, и там машина ощущалась лучше. Конечно, теперь нужно перенести эти ощущения на трассу, а это не всегда гарантирует такой же результат.

В команде все с интересом ждут, на что будет способна машина. Конечно, Монца не самая показательная трасса для этого обновления, поэтому мы не увидим весь прирост. Скорее всего, в полной мере оценить его получится в Мадриде. Но всё равно интересно сравнить ощущения от машины в поворотах Lesmo и Parabolica с тем, что было раньше. Обновления довольно серьёзные, и я с нетерпением жду возможности их опробовать».

Источник

Эстебан Окон (229)Haas F1 Team (396)

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