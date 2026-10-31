Окон признался: «Мне всё ещё не вполне комфортно за рулём»

По итогам пятничных тренировок в Мехико лучшим представителем Haas F1 стал Эстебан Окон. Первую сессию он пропустил: его машину пилотировал Рио Хиракава. Окон показал 13-й результат, а Оливер Берман занял 14-е место. Гонщиков разделили менее двух десятых секунды.

Оливер Берман (14-й): «В целом это был неплохой день на трассе. В первой сессии у нас было немало сложностей, поскольку вышел из строя новый двигатель, поэтому пришлось вернуться к предыдущей версии, о чём остаётся только сожалеть. Разумеется, это сказалось на результате.

Пилотировать во второй сессии стало сложнее, и мы должны разобраться, с чем это связано, но в целом я итогами дня доволен. Готовлюсь к субботе и думаю, что наши дела должны пойти лучше».

Эстебан Окон (13-й): «Когда пропускаешь сессию, это всегда добавляет сложностей, но Рио проделал хорошую работу и собрал ценную информацию.

В начале второй сессии у нас была небольшая проблема, но мы быстро её устранили, после чего надо было как можно быстрее выйти на нужный уровень скоростей. Мне всё ещё не вполне комфортно за рулём, поэтому предстоит внести определённые коррективы в настройки в процессе подготовки в третьей тренировке и субботней квалификации».

Рио Хиракава (15-й в первой сессии): «Прежде всего я очень благодарен команде. Меня по-настоящему радует, что за рулём VF-26 я почувствовал, что сделан шаг вперёд по сравнению с моей предыдущей тренировкой, которую я провёл в Будапеште.

Сегодня мы полностью выполнили запланированную программу, с машиной проблем не было, и мы добились определённого прогресса перед второй тренировкой, когда за руль вернулся Эстебан. Я рад, что сессия прошла неплохо, и надеюсь, что в воскресенье команда заработает очки».