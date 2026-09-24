Окон: машина оставляет вполне нормальное впечатление

Тренировочный день в Баку оказался непростым для Haas. Оливер Берман из-за неполадок с силовой установкой смог проехать во второй сессии лишь десять кругов. Его напарник Эстебан Окон выступил успешнее: он отметил хороший темп машины и завершил день на десятом месте.

Эстебан Окон (10-й): «Думаю, темп машины был на довольно неплохом уровне – мы нашли хороший ритм и постепенно проезжали круги всё быстрее. На первой тренировке уже после самого первого круга я был на 6-й или 7-й строчке и подумал, что это вполне можно будет развить.

Машина производит вполне достойное впечатление, ощущения от пилотирования нормальные, и я надеюсь, что так будет и в оставшиеся дни уик-энда.

Сегодня всё складывалось намного лучше, чем в прошлом году в Баку, ведь тогда я нигде не мог нормально тормозить, а сейчас мы можем атаковать в поворотах, и это здорово!»

Оливер Берман (20-й): «Трудный день, машина сломалась, а это означало, что во второй сессии я проехал совсем мало кругов. Впрочем, похоже, что во второй сессии впечатления от пилотирования были лучше, чем в первой, а это значит, что мы сделали шаг вперёд в работе с машиной – это радует.

Посмотрим, чего удастся добиться завтра, поскольку мы не успели поработать ни в режиме квалификации, ни с большой топливной нагрузкой, но у меня уверенный настрой, так что в пятницу постараемся сделать всё, что в наших силах».

Айо Комацу, руководитель команды: «День складывался по-разному, и если первая сессия прошла без проблем, во второй на машине Оливера возникла проблема с силовой установкой, из-за чего он вынужден был прекратить работу на трассе. Мы всё ещё разбираемся с причинами этого, ведь подобные сложности вызывают тревогу.

Как и в Мадриде, шины работают на пределе их возможностей, но если подготовить резину правильно, то похоже, что скорость у нашей машины есть. Шасси отличается неплохим балансом, гонщики пилотируют уверенно, а это именно то, что необходимо на подобных городских трассах.

Позитивные моменты есть, однако нам предстоит разобраться с причинами технической проблемы, а в третьей тренировке уделить особое внимание подготовке резины. Если мы всё будем делать правильно, я верю, что мы сможем участвовать в борьбе».