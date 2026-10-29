Окон — о возможности пропустить сессию: «Для пропуска сессии эта трасса вполне подходит»

В четверг в Мехико Эстебан Окон рассказал о разговоре с Льюисом Хэмилтоном после новости об уходе из Haas F1 по окончании сезона, а также оценил особенности предстоящего этапа.

Эстебан Окон: «Льюис подошел ко мне в Остине. Мы немного поговорили о ситуации, о том, как всё произошло. Это было приятно.

Обычно эта трасса не является самой сложной для силовой установки. Мы поработали с ней на симуляторе и не увидели особых проблем. Здесь большая свобода в использовании гибридной составляющей, машина настроена на минимальное лобовое сопротивление, поэтому скорости высоки.

Жаль, что я пропущу первую тренировку, когда за руль сядет молодой гонщик, но есть вероятность, что трасса в это время будет очень грязной. На самом деле, если пропускать сессию, эта трасса вполне подходит. Сезон подходит к концу, мы накопили достаточно опыта, да и поворотов здесь не так много. Пропускать тренировку в Остине было бы гораздо сложнее».