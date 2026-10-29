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Окон — о возможности пропустить сессию: «Для пропуска сессии эта трасса вполне подходит»

Эстебан Окон рассказал о разговоре с Льюисом Хэмилтоном после новости об уходе из Haas F1, оценил этап в Мехико и пропуск первой тренировки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.10.2026, 22:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В четверг в Мехико Эстебан Окон рассказал о разговоре с Льюисом Хэмилтоном после новости об уходе из Haas F1 по окончании сезона, а также оценил особенности предстоящего этапа.

Эстебан Окон: «Льюис подошел ко мне в Остине. Мы немного поговорили о ситуации, о том, как всё произошло. Это было приятно.

Обычно эта трасса не является самой сложной для силовой установки. Мы поработали с ней на симуляторе и не увидели особых проблем. Здесь большая свобода в использовании гибридной составляющей, машина настроена на минимальное лобовое сопротивление, поэтому скорости высоки.

Жаль, что я пропущу первую тренировку, когда за руль сядет молодой гонщик, но есть вероятность, что трасса в это время будет очень грязной. На самом деле, если пропускать сессию, эта трасса вполне подходит. Сезон подходит к концу, мы накопили достаточно опыта, да и поворотов здесь не так много. Пропускать тренировку в Остине было бы гораздо сложнее».

Источник

Эстебан Окон (253)

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