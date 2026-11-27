В 2026 году число оленей, погибших под колёсами автомобилей, достигло максимального за последние шесть лет уровня. Об этом сообщила AA, отметив, что количество ДТП, на которые её сервис Accident Assist выезжал в период гона, выросло на 46 процентов по сравнению с 2021 годом.

С 14 сентября по 13 ноября AA зафиксировала 284 столкновения с оленями. Это немного больше, чем в 2025 году, когда произошло 273 таких инцидента, и значительно превышает показатель 2021 года — 195 случаев. Всего с начала 2026 года, по данным AA, произошло около 1,400 столкновений с оленями. При этом организация подчёркивает, что речь идёт лишь о части всех подобных происшествий за год.

Рост числа аварий с участием оленей совпал с увеличением их общей популяции в Великобритании. По оценкам, сейчас в стране обитают от двух до трёх миллионов диких оленей — около 50 лет назад их насчитывалось лишь примерно 450,000. Численность животных постепенно увеличивалась на протяжении десятилетий, однако приостановка отстрела во время пандемии Covid-19 ускорила этот процесс.

В связи с этим British Deer Society отмечает, что период гона больше нельзя считать единственным временем, когда олени часто появляются на дорогах. Технический консультант благотворительной организации Charles Smith-Jones предупредил: “There is no absolutely safe period. Motorists can encounter deer on the roads at any time of day or night, sometimes even in built-up areas where they might least expect to see them.”

Если водитель заметил оленя на дороге, управляющий директор AA Accident Assist Tim Rankin советует “brake firmly while maintaining control”.

Rankin пояснил: “Swerving to avoid an animal could result in a far more serious collision. Darker mornings and evenings can make deer harder to spot, particularly on rural roads and through woodland. We would encourage drivers to reduce their speed in areas where deer may be present and remember that where there is one deer, others may follow.”

По оценке British Deer Society, каждый год на дорогах Великобритании погибают или получают серьёзные травмы около 40,000 оленей. Одновременно анализ данных Department for Transport показал, что в период с 2021 по 2025 год в 1,503 авариях, связанных с животными, погибли или получили серьёзные травмы 1,939 человек.