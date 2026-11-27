В 2026 году число наездов автомобилей на оленей достигло максимального уровня за последние шесть лет. Такие данные приводит AA: количество столкновений, которым служба Accident Assist оказывала помощь в период гона, выросло на 46 процентов по сравнению с 2021 годом.

С 14 сентября по 13 ноября специалисты AA выезжали на места 284 столкновений с оленями. Это немного больше, чем в 2025 году, когда было зарегистрировано 273 подобных инцидента, и значительно выше показателя 2021 года — 195 случаев. Всего с начала 2026 года AA зафиксировала около 1,400 столкновений с оленями. При этом в компании подчёркивают, что эти данные отражают лишь часть происшествий, произошедших в течение года.

Рост числа аварий с участием оленей совпал с увеличением их общей численности в Великобритании. По оценкам, сейчас в стране обитают от двух до трех миллионов диких оленей, тогда как полвека назад их насчитывалось примерно 450,000. Популяция стабильно увеличивалась на протяжении десятилетий, однако приостановка отстрела из-за пандемии Covid-19 ускорила этот процесс.

В связи с этим British Deer Society отмечает, что период гона больше нельзя считать единственным временем, когда олени часто появляются на дорогах. Технический консультант благотворительной организации Charles Smith-Jones предупредил: “There is no absolutely safe period. Motorists can encounter deer on the roads at any time of day or night, sometimes even in built-up areas where they might least expect to see them.”

Если водитель заметил оленя во время движения, управляющий директор AA Accident Assist Tim Rankin рекомендует “brake firmly while maintaining control”.

Rankin пояснил: “Swerving to avoid an animal could result in a far more serious collision. Darker mornings and evenings can make deer harder to spot, particularly on rural roads and through woodland. We would encourage drivers to reduce their speed in areas where deer may be present and remember that where there is one deer, others may follow.”

По оценкам British Deer Society, каждый год на дорогах Великобритании погибают или получают тяжёлые травмы около 40,000 оленей. Одновременно анализ данных Department for Transport показал, что в период с 2021 по 2025 год в 1,503 авариях, связанных с животными, погибли или получили тяжёлые травмы 1,939 человек.