В 2026 году число случаев гибели оленей под колесами автомобилей достигло максимума за последние шесть лет. Такие данные приводит AA, отмечая, что в период гона в этом году его служба Accident Assist выезжала на 46 per cent больше ДТП с участием оленей, чем в 2021 году.
С 14 сентября по 13 ноября AA зафиксировала 284 столкновения с оленями. Это немного больше, чем в 2025 году, когда произошло 273 таких инцидента, и значительно превышает показатель 2021 года — 195 случаев. Всего с начала 2026 года AA зарегистрировала около 1,400 столкновений с оленями. При этом в организации подчеркнули, что эти данные отражают лишь часть всех подобных происшествий за год.
Резкий рост числа столкновений с оленями совпал с увеличением их общей численности в Великобритании. По оценкам, сейчас в стране обитают от двух до трех миллионов диких оленей — примерно полвека назад их насчитывалось около 450,000. Популяция постепенно увеличивалась на протяжении десятилетий, однако приостановка отстрела во время пандемии Covid-19 способствовала еще более быстрому росту численности животных.
В связи с этим British Deer Society отмечает, что период гона больше нельзя считать единственным временем, когда водители могут часто встретить оленей на дорогах. Технический консультант благотворительной организации Charles Smith-Jones предупредил: “There is no absolutely safe period. Motorists can encounter deer on the roads at any time of day or night, sometimes even in built-up areas where they might least expect to see them.”
Если во время движения водитель заметил оленя, управляющий директор AA Accident Assist Tim Rankin советует “brake firmly while maintaining control”.
Rankin пояснил: “Swerving to avoid an animal could result in a far more serious collision. Darker mornings and evenings can make deer harder to spot, particularly on rural roads and through woodland. We would encourage drivers to reduce their speed in areas where deer may be present and remember that where there is one deer, others may follow.”
По оценке British Deer Society, ежегодно на дорогах Великобритании погибают или получают тяжелые травмы около 40,000 оленей. Одновременно анализ данных Department for Transport показал, что с 2021 по 2025 год в 1,503 ДТП, связанных с животными, погибли или получили тяжелые травмы 1,939 человек.