Банк России планирует запустить продажу полисов ОСАГО через портал «Госуслуг». В регуляторе считают, что такой механизм повысит доступность обязательной автогражданки. Однако на первом этапе воспользоваться им смогут только таксисты и мотоциклисты, сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

Согласно предлагаемой схеме, водитель сможет подать заявление на оформление ОСАГО через «Госуслуги», выбрать любого страховщика и оплатить полис на том же портале. В пресс-службе Банка России отметили, что в перспективе этот механизм должен обеспечить стопроцентную доступность ОСАГО для всех.

При этом Илья Смирнов уточнил, что полис, оформленный через «Госуслуги», будут продавать по максимальной цене. Это связано с полным отсутствием прямого взаимодействия страховщика с клиентом.

О планах регулятора Смирнов рассказал на конференции «Барьер-2026. Противодействие страховому мошенничеству». По его словам, таксистов и мотоциклистов выбрали для первого этапа потому, что, согласно оценке ЦБ, именно эти категории исторически чаще других сталкивались с недоступностью обязательной автогражданки.

«Я уже говорил, и я хочу повторить еще раз, что мы не отступаем от нашей инициативы в части реализации продажи полисов ОСАГО через „Госуслуги“. Мы считаем, что это крайне правильная норма», — подчеркнул Илья Смирнов.

Как заявил Смирнов, инициативу Банка России уже поддержали правительство и Минцифры. Соответствующий законопроект, который позволит продавать полисы ОСАГО через портал «Госуслуг», находится в разработке.

Дальнейшее развитие инструмента будет зависеть от его эффективности, в которой регулятор уже не сомневается. По оценке Смирнова, инициатива не повлечет значимых расходов для страхового сообщества и поможет предотвратить мошенничество.

Ранее ЦБ уже выступал за продажу ОСАГО через «Госуслуги» на фоне отдельных случаев недоступности полисов в регионах с высокой убыточностью этого вида страхования. Страховое сообщество, однако, не поддержало такое решение. Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявлял, что предложенная схема противоречит законам о конкуренции. Страховщики, в свою очередь, предлагали оформлять полисы через сайт ВСС.